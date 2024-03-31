31.03.2024 15:30 – FT 2 : 1
Украина. Премьер лига31 марта 2024, 19:59 | Обновлено 31 марта 2024, 20:40
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Заря – Металлист 1925 – 2:1. Пике Скрипника и Ко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 22-го тура УПЛ
31 марта 2024, 19:59 | Обновлено 31 марта 2024, 20:40
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31 марта состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались луганская Заря и харьковский Металлист 1925.
Заря в матче с двумя воздушными тревогами дожала Металлист 1925. Дубль оформил Эдуардо Герреро.
Команда Виктора Скрипника продолжает свое пике в подвал турнирной таблицы.
Украинская Премьер-лига. 22-й тур
Заря Луганск – Металлист 1925 Харьков – 2:1
Голы: Герреро, 41, 76 – Юсов, 63
Видеообзор матча
Видеоозапись матча
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Юсов (Металлист 1925).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
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