Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Металлист 1925 – 2:1. Пике Скрипника и Ко. Видео голов и обзор
Чемпионат Украины
Заря
31.03.2024 15:30 – FT 2 : 1
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 19:59 | Обновлено 31 марта 2024, 20:40
368
0

Заря – Металлист 1925 – 2:1. Пике Скрипника и Ко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 22-го тура УПЛ

31 марта 2024, 19:59 | Обновлено 31 марта 2024, 20:40
368
0
Заря – Металлист 1925 – 2:1. Пике Скрипника и Ко. Видео голов и обзор
УПЛ

31 марта состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались луганская Заря и харьковский Металлист 1925.

Заря в матче с двумя воздушными тревогами дожала Металлист 1925. Дубль оформил Эдуардо Герреро.

Команда Виктора Скрипника продолжает свое пике в подвал турнирной таблицы.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур

Заря Луганск – Металлист 1925 Харьков – 2:1

Голы: Герреро, 41, 76 – Юсов, 63

Видеообзор матча

Видеоозапись матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Юсов (Металлист 1925).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
По теме:
Лучшая защита проиграла четвертый матч подряд. Колос уступил Днепру-1
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
Ярмоленко впервые после травмы вышел за Динамо и забил в ворота Ворсклы
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Заря - Металлист 1925 видео голов и обзор Эдуардо Герреро Дмитрий Юсов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Феномен Герреро. Заря в матче с двумя тревогами дожала Металлист 1925
Футбол | 31 марта 2024, 18:37 0
Феномен Герреро. Заря в матче с двумя тревогами дожала Металлист 1925
Феномен Герреро. Заря в матче с двумя тревогами дожала Металлист 1925

Команда Виктора Скрипника продолжает свое пике в подвал турнирной таблицы

Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
Бокс | 30 марта 2024, 21:25 9
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит

Игорь может удивить

Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC
Бокс | 31.03.2024, 01:55
Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC
Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
Футбол | 31.03.2024, 09:58
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
Довбик заработал и отличился с пенальти, забив впервые с января в Ла Лиге
Футбол | 31.03.2024, 17:59
Довбик заработал и отличился с пенальти, забив впервые с января в Ла Лиге
Довбик заработал и отличился с пенальти, забив впервые с января в Ла Лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
29.03.2024, 22:33 8
Теннис
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
30.03.2024, 17:49 9
Футбол
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
30.03.2024, 16:05 10
Футбол
Стало известно, за сколько Жирона хочет продать украинца в топ-клуб Ла Лиги
Стало известно, за сколько Жирона хочет продать украинца в топ-клуб Ла Лиги
30.03.2024, 19:42
Футбол
Бенефис Шведа. Шахтер не заметил Оболонь в Киеве
Бенефис Шведа. Шахтер не заметил Оболонь в Киеве
30.03.2024, 15:03 61
Футбол
ЕвроЛунин. Реал доволен прогрессом украинца и его трансферной ценой
ЕвроЛунин. Реал доволен прогрессом украинца и его трансферной ценой
29.03.2024, 20:40
Футбол
Большие бои. Стал известен андеркард поединка Усик – Фьюри
Большие бои. Стал известен андеркард поединка Усик – Фьюри
29.03.2024, 19:50 8
Бокс
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
31.03.2024, 06:50 19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем