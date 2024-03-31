В воскресенье, 31-го марта, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 15:30.

Не во главе «Ворсклы», так во главе «Металлиста 1925» у Виктора Скрипника теперь будут случаться бромансы с бывшими клубами. На новом месте у опытного специалиста , пока что, ровным счетом ничего не получается, тогда как у «Зори», которую он некогда возглавлял, дела пошли на поправку после очередной смены тренера в конце прошлого года. Так, глядишь, и поднимутся луганчане поближе к экватору, но сейчас это будет очевидная битва аутсайдеров. Кто победит – тому в дальнейшем станет чуть проще.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.