Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Заря
31.03.2024 15:30 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 00:49 | Обновлено 31 марта 2024, 01:17
18
0

Заря – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги

31 марта 2024, 00:49 | Обновлено 31 марта 2024, 01:17
18
0
Заря – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 31-го марта, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 15:30.

Не во главе «Ворсклы», так во главе «Металлиста 1925» у Виктора Скрипника теперь будут случаться бромансы с бывшими клубами. На новом месте у опытного специалиста , пока что, ровным счетом ничего не получается, тогда как у «Зори», которую он некогда возглавлял, дела пошли на поправку после очередной смены тренера в конце прошлого года. Так, глядишь, и поднимутся луганчане поближе к экватору, но сейчас это будет очевидная битва аутсайдеров. Кто победит – тому в дальнейшем станет чуть проще.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ВИДЕО. Судья после просмотра повтора удалил игрока Вереса
Минай – Александрия. Текстовая трансляция матча
Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Заря - Металлист 1925 текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
Футбол | 30 марта 2024, 05:50 16
Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА

В рейтинг-листе сине-желтые опередят Южную Корею и Австралию

ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
Футбол | 30 марта 2024, 17:49 9
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол

Активный первый тайм от украинского хавбека

Лацио победил в Риме Ювентус. Милан обыграл на выезде Фиорентину
Футбол | 30.03.2024, 23:47
Лацио победил в Риме Ювентус. Милан обыграл на выезде Фиорентину
Лацио победил в Риме Ювентус. Милан обыграл на выезде Фиорентину
Шанс для Ливерпуля. Де Дзерби не договорился о новом контракте с Брайтоном
Футбол | 30.03.2024, 21:15
Шанс для Ливерпуля. Де Дзерби не договорился о новом контракте с Брайтоном
Шанс для Ливерпуля. Де Дзерби не договорился о новом контракте с Брайтоном
Стало известно, за сколько Жирона хочет продать украинца в топ-клуб Ла Лиги
Футбол | 30.03.2024, 19:42
Стало известно, за сколько Жирона хочет продать украинца в топ-клуб Ла Лиги
Стало известно, за сколько Жирона хочет продать украинца в топ-клуб Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
30.03.2024, 21:25 9
Бокс
Бой Тайсона с блогером могут отменить, если Майк не пройдет необычный тест
Бой Тайсона с блогером могут отменить, если Майк не пройдет необычный тест
29.03.2024, 05:09 3
Бокс
Куртуа, который не сыграет в Германии, поздравил Лунина с выходом на Евро
Куртуа, который не сыграет в Германии, поздравил Лунина с выходом на Евро
29.03.2024, 05:47 1
Футбол
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
29.03.2024, 11:11 1
Футбол
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
29.03.2024, 05:29
Футбол
5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы
5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы
29.03.2024, 14:41 3
Футбол
Назван главный фаворит Евро-2024. Соперник сборной Украины – среди лучших
Назван главный фаворит Евро-2024. Соперник сборной Украины – среди лучших
29.03.2024, 10:59 2
Футбол
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
30.03.2024, 12:35 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем