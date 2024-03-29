Заря – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 марта в 15:30 матч 22-го тура УПЛ
В воскресенье, 31 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят луганская «Заря» и харьковский «Металлист 1925».
Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег».
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Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
Луганская «Заря» в турнирной таблице УПЛ занимает 12-е место, находясь аккурат выше зоны плей-офф за сохранение места в лиге. В 18 матчах команда набрала 19 очков – 4 победы, 7 ничьи, 7 поражений.
Харьковский «Металлист 1925» располагается на 15-й позиции в турнирной иерархии Украинской Премьер-лиге. В 21 поединке команда набрала 16 очков – 4 побед, 4 ничьи, 16 поражений.
Видеотрансляцию матча «Заря» – «Металлист 1925» проводит телеканал УНІАН и Youtube-канал Football Hub.
Заря – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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