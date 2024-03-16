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Чемпионат Испании
Хетафе
16.03.2024 19:30 - : -
Жирона
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Испания
16 марта 2024, 01:01 | Обновлено 16 марта 2024, 01:05
194
0

Хетафе – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует матч с участием украинской звезды

16 марта 2024, 01:01 | Обновлено 16 марта 2024, 01:05
194
0
Хетафе – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта на «Колизеум Альфонсо Перес» пройдет матч 12-го тура Примеры, в котором «Хетафе» встретится с «Жироной». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Ставки на матч Хетафе – Жирона

Хетафе

Команда выглядит снова достаточно крепким середняком не без перспектив, пусть уже и сугубо теоретических, побороться весной за возвращение в еврокубки. А ведь год назад, да и в 2022-м, синие сражались за выживание. Закономерно этот прогресс связывают с тем, что примерно год назад на тренерский пост вернулся Пеп Бордалас, наставник, при котором удавалось не только поднияться из Сегунды, но и играть в Лиге Европы, причем уже в весеннем плей-офф. Сейчас о еврокубках всерьез говорить не приходится, но подмадридцы бойко берут очки и держатся в верхней части таблицы. Правда, в прошлом туре Валенсия сумела дома оформить победу над ними, пусть и минимальную, 1:0.

Жирона

Клуб имеет более чем понятные задачи на весну. И так очевидно, что это будет его лучший сезон за всю историю (впрочем, при этом только четвертый, проведенный на уровне Примеры), и по сравнению с прошлым Довбик и компания резко прибавили. Но аппетит всегда приходит во время еды, а тут вдруг подопечные Мичела Санчеса затеяли настоящий спортивный пир для болельщиков, упрямо лидируя. Но все понимали, что шансы устоять в такой гонке до финиша маловероятны. В итоге после разгромного поражения от Реала недавний лидер уступил Атлетику и даже Мальорке. Тут уже нужно было не о трофее победителя Ла Лиги мечтать, а думать, как бы не вылететь из топ-4. В этом плане важным был успех с Осасуной, которой в прошлом туре получилось забить 2 безответных мяча, обеспечив комфортную победу, что стало еще одним шагом к итоговому успеху.

Статистика личных встреч

Во всех четырех крайних поединках выигрывала та сторона, что принимала соперника дома. В том числе, в августе жиронцы побеждали 3:0.

Прогноз

GGBET верит в гостей. Можно поставить на их победу, но все же подстраховка с форой 0 не помешает (коэффициент - 1,66).

GG.BET
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Хетафе Жирона чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Артем Довбик
Источник Sport.ua
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