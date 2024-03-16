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Чемпионат Испании
Хетафе
16.03.2024 19:30 – FT 1 : 0
Жирона
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Испания
16 марта 2024, 23:18 |
129
0

Хетафе – Жирона – 1:0. Каталонцы снова проиграли на выезде. Видеообзор

Подопечные Мичел проиграла в гостях четвертый матч подряд

16 марта 2024, 23:18 |
129
0
Хетафе – Жирона – 1:0. Каталонцы снова проиграли на выезде. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 16 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Хетафе» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», который находится в Хетафе. Победу одержали хозяева со счетом 1:0.

Нападающий «Жироны» Артем Довбик вышел в стартовом составе и провел полный матч.

Автором единственного гола в матче стал Сантьяго, забивший на 33-й минуте.

«Жирона» потерпела четвертое поражение подряд на выезде.

Ла Лига. 29 тур.

«Хетафе» – «Жирона» – 1:0

Гол: Сантьяго (34)

Видеообзор матча

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Йеллу Сантьяго (Хетафе).
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Хетафе Жирона чемпионат Испании по футболу лучший игрок Ла Лига Артем Довбик видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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