Хетафе – Жирона – 1:0. Каталонцы снова проиграли на выезде. Видеообзор
Подопечные Мичел проиграла в гостях четвертый матч подряд
В субботу, 16 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Хетафе» и «Жирона».
Игра прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», который находится в Хетафе. Победу одержали хозяева со счетом 1:0.
Нападающий «Жироны» Артем Довбик вышел в стартовом составе и провел полный матч.
Автором единственного гола в матче стал Сантьяго, забивший на 33-й минуте.
«Жирона» потерпела четвертое поражение подряд на выезде.
Ла Лига. 29 тур.
«Хетафе» – «Жирона» – 1:0
Гол: Сантьяго (34)
Видеообзор матча
События матча
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