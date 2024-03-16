В субботу, 16 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Хетафе» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», который находится в Хетафе. Победу одержали хозяева со счетом 1:0.

Нападающий «Жироны» Артем Довбик вышел в стартовом составе и провел полный матч.

Автором единственного гола в матче стал Сантьяго, забивший на 33-й минуте.

«Жирона» потерпела четвертое поражение подряд на выезде.

Ла Лига. 29 тур.

«Хетафе» – «Жирона» – 1:0

Гол: Сантьяго (34)

Видеообзор матча