Тренер Жироны: «Это исторический шанс для команды. Заслуживаем быть в ЛЧ»

Жирона в матче чемпионата Испании проиграла Хетафе, уступив в трех из последних пяти встреч Ла Лиги. Особенно команде Мичела не удаются выездные матчи – четыре кряду поражения.

«У нас было четыре реальных шанса в матче с Хетафе, но мы не забили ни одного гола. Четыре выездных поражения кряду? Я не волнуюсь по поводу поражений. Когда мы всех обыгрывали, то нас называли командой-мечтой и меня это не волновало. Теперь мы проигрываем, но мы не беспокоимся по этому поводу».

«Я волнуюсь по поводу улучшения нашей игры, это моя задача. Конечно, серия из неудач – это неприятно, потому что мы хотим бороться за Лигу чемпионов, хотим бороться с Барселоной, Атлетико и Атлетиком. Это исторический шанс для Жироны».

«Я считаю, что мы заслуживаем быть в Лиге чемпионов», — сказал Мичел.

Сейчас каталонцы идут на второй позиции, опережая пятый Атлетико на 7 очков при матче в запасе у мадридцев.