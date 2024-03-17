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Испания
17 марта 2024, 12:12 | Обновлено 17 марта 2024, 12:19
950
4

Тренер Жироны: «Это исторический шанс для команды. Заслуживаем быть в ЛЧ»

Мичел надеется, что команда удержится в топ-4

17 марта 2024, 12:12 | Обновлено 17 марта 2024, 12:19
950
4
Тренер Жироны: «Это исторический шанс для команды. Заслуживаем быть в ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Жирона в матче чемпионата Испании проиграла Хетафе, уступив в трех из последних пяти встреч Ла Лиги. Особенно команде Мичела не удаются выездные матчи – четыре кряду поражения.

«У нас было четыре реальных шанса в матче с Хетафе, но мы не забили ни одного гола. Четыре выездных поражения кряду? Я не волнуюсь по поводу поражений. Когда мы всех обыгрывали, то нас называли командой-мечтой и меня это не волновало. Теперь мы проигрываем, но мы не беспокоимся по этому поводу».

«Я волнуюсь по поводу улучшения нашей игры, это моя задача. Конечно, серия из неудач – это неприятно, потому что мы хотим бороться за Лигу чемпионов, хотим бороться с Барселоной, Атлетико и Атлетиком. Это исторический шанс для Жироны».

«Я считаю, что мы заслуживаем быть в Лиге чемпионов», — сказал Мичел.

Сейчас каталонцы идут на второй позиции, опережая пятый Атлетико на 7 очков при матче в запасе у мадридцев.

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Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Виктор Цыганков
Источник Marca
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Комментарии 4
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Умник
У каждой команды мира спад будет. Это нормально, все через это проходят
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+2
ALM
З такою грою хоча б до ЛЄ потрапити.
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0
Владислав Ткаченко
нажаль,закоротка лава запасних,5 місце максимум
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0
Первый Среди Равных
тільки ви там не будете, бо у вас в нападі грає дерево, яке не забиває вже 100500 матчів і вже не заб'є більше жодного гола до кінця цього чемпіонату
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-5
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