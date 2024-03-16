Голевая засуха Довбика. Жирона с минимальным счетом проиграла Хетафе

В поединке 29 тура испанской Ла Лиги встречались «Хетафе» и «Жирона». Своим партнерам не смог помочь украинец Виктор Цыганков, получивший повреждение в матче каталонцев с «Осасуной». Встреча завершилась минимальной победой хозяев.

В начале поединка соперники действовали осторожно. Хозяева поля высоко встречали соперников, но каталонцы справлялись с этим давлением. Было много борьбы и мало острых ситуаций. А в середине первой половины встречи «темно-синие» завладели территориальным преимуществом и сумели провести результативную атаку. Мориба нашел в штрафной соперников Сантьяго, который пробил точно в угол.

После пропущенного гола каталонцы активизировались и создали несколько опасных моментах. В двух эпизодах шанс отличиться упустил Артем Довбик. Сначала украинец из центра штрафной пробил рядом со штангой, а затем не сумел замкнуть прострел партнера.

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Во втором тайме гости пытались сравнять результат, но «Хетафе» вполне мог удвоить свое преимущество. Мориба пробивал головой и совсем немного не попал в ворота, а Мата не сумел переиграть Гассанигу. В конце поединка должен был сравнивать счет Довбик, но после отличного навеса Савио он головой пробил слишком слабо. Матч в Хетафе стал для украинца седьмым подряд без забитых голов.

«Жирона» проиграла четвертую подряд выездную встречу. В следующем туре каталонцы на своем поле встретятся с «Севильей».

Ла Лига. 29 тур.

«Хетафе» – «Жирона» – 1:0

Гол: Сантьяго (34)

Предупреждения: Альдерете (11), Милья (52), Родригес (90), Кармона (94) – Савио (9), А.Гарсия (15), Порту (39)

«Хетафе»: Сория, Иглесиас (Дуарте, 91), Джене, Альварес (Рико, 57), Альдерете, Сантьяго (Мата, 68), Максимович, Мориба (Аленья, 68), Милья, Родригес (Кармона, 91), Гринвуд

«Жирона»: Гассанига, Э.Гарсия, Хуанпе, Блинд, Торре (Хастин, 77), Порту (Стуани, 77), Коуту, А.Гарсия (Солис Ромеро, 54), Мартин, Савио, Довбик

Стадион «Колизеум» (Хетафе, Испания)

ХЕТАФЕ – ЖИРОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА