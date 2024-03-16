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Чемпионат Испании
Хетафе
16.03.2024 19:30 - : -
Жирона
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Испания
16 марта 2024, 00:15 |
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Хетафе – Жирона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 29 тура испанской Ла Лиги

16 марта 2024, 00:15 |
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Хетафе – Жирона. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 16 марта, состоится поединок 29 тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Хетафе» и «Жирона». Матч пройдет в Хетафе на стадионе «Колизеум», игра начнется в 19:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прошлом туре команда Мичела с ассистом Виктора Цыганкова обыграла «Осасуну» со счетом 2:0. «Жирона» продолжает удерживать второе место турнирной таблицы, на одно очко опережая «Барселону». «Хетафе» имеет в своем пассиве четырехматчевую безвыигрышную серию (2 поражения и 2 ничьи). В прошлом туре ближайший соперник «Жироны» на выезде проиграл «Валенсии» со счетом 0:1. В первом круге каталонцы разгромили «Хетафе» со счетом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Хетафе» – «Жирона», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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