В субботу, 16 марта, состоится поединок 29 тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Хетафе» и «Жирона». Матч пройдет в Хетафе на стадионе «Колизеум», игра начнется в 19:30 по киевскому времени.

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В прошлом туре команда Мичела с ассистом Виктора Цыганкова обыграла «Осасуну» со счетом 2:0. «Жирона» продолжает удерживать второе место турнирной таблицы, на одно очко опережая «Барселону». «Хетафе» имеет в своем пассиве четырехматчевую безвыигрышную серию (2 поражения и 2 ничьи). В прошлом туре ближайший соперник «Жироны» на выезде проиграл «Валенсии» со счетом 0:1. В первом круге каталонцы разгромили «Хетафе» со счетом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Хетафе» – «Жирона», за которой можно следить в украинской версии сайта.