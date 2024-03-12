Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Максимов – не волшебник. Днепр-1 чуть не проиграл ЛНЗ
Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
12.03.2024 13:00 – FT 1 : 1
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 14:57 | Обновлено 12 марта 2024, 15:47
2328
7

Максимов – не волшебник. Днепр-1 чуть не проиграл ЛНЗ

Команда Олега Дулуба продемонстрировала катастрофическую реализацию голевых моментов

12 марта 2024, 14:57 | Обновлено 12 марта 2024, 15:47
2328
7
Максимов – не волшебник. Днепр-1 чуть не проиграл ЛНЗ
СК Днепр-1

Прошлая неделя уже приучила нас к тому, что еврокубковые соревнования и матчи украинской Премьер-лиги могут пересекаться в пределах одних календарных суток, однако на этот раз двадцать первый раунд национального первенства вообще начинался в унисон с очередными встречами плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Причина этому довольно проста – вскоре начинается подготовительный процесс в лагере нашей национальной сборной, поэтому ведущие клубы страны попросили сыграть свои матчи чуть раньше других.

Рад ли этому факту был, например, черкасский ЛНЗ, вопрос дискуссионный, однако выбора особого у коллектива Олега Дулуба не было, поэтому «сиреневые» должны были принимать днепровский «Днепр-1» в не очень удобное для большинства болельщиков рабочее время в разгар обеденного перерыва. И снова домашний матч новичков «элиты» проходил не в их родном месте, а в селе Ковалевка, где они уже однажды в этом году попробовали свои силы в противостоянии против представителей Сичеславщины в лице криворожского «Кривбасса» и потерпели неудачу (0:3).

Погодные условия в северной и центральной части страны сейчас такие, что уже и не удивляется настоящей метели посреди марта. Однако метель все же была не настолько сильной, чтобы вообще переносить отчетное противостояние, поэтому команды появились на поле даже на фоне кратковременной тревоги. И сразу произошла неожиданность – ЛНЗ продемонстрировал агрессивное начало встречи.

«Днепр-1» сыграл без мяча на чужой половине чуть ли не более десяти минут, тогда как соперники неустанно проводили собственные атаки и вплотную приблизились к забитым мячам во время ударов Хобленко и Бара из пределов штрафной площадки. Но Волынец помогал защите своей команды держаться в стороне действительно значительных трудностей.

А потом футболисты Максимова отвели игру подальше от опасной для себя зоны и мы увидели несколько неакцентированных выпадов уже в их исполнении. Но голевых моментов не было совсем, только намеки вроде попадания мяча в руку защитнику во время прострела Гуцуляка с правого фланга, но если уж VAR ничего интересного тогда не нашел, то мы – и подавно.

По большому счету, команду Дулуба такой темп развития событий также устраивал, потому что соперники тратили силы, а поскольку ротации у них фактически нет, то и оставалось дождаться момента, когда ЛНЗ банально будет превосходить гостей в физическом плане. И он непременно бы наступил, о чем имел представление тренерский штаб СК, поэтому в перерыве решил действовать решительно.

Замена с появлением на поле Гаджиева сыграла почти сразу, поскольку Рамик уже на 47 минуте завершил продвижение по левому флангу атаки прострелом на ближнюю, где неуверенная игра ногами от Пенькова привела к отскоку на пустые ворота под удар Филиппову, который и открыл счет голам в нашей встрече. Ключевой момент для «Днепра-1», но не в самом приятном контексте.

Здесь все просто – гол нападающего позволил СК спастись фактически от поражения, потому что то, что делали «сиреневые» с защитой гостей уже вскоре, иначе как избиение уже называть нельзя. ЛНЗ отыгрался на 57 минуте, когда удачную подачу углового с левого фланга от Рыбалки на ближней стойке Бар сбросил на дальнюю под пустые ворота для Салиху, а тот забил едва ли не первый гол вообще в профессиональной карьере.

В дальнейшем же на поле происходили события, которые должны найти реакцию Максимова уже во время перерыва на матчи сборных. Бардак в защите, постоянные потери мяча и концентрации в опасных ситуациях – все это привело к тому, что преимущество номинальных хозяев выглядело просто аномально значительным. Но команда Дулуба не забивала. Причем в таких моментах, после которых оставалось только хвататься за голову. И представителям «Днепра-1», кстати, также, если уж соответствовать духу спортивной борьбы. Шестакову и Яшари особый привет – на их плечах можно было устроить и разгром.

После международного окна черкасский ЛНЗ будет играть домашний, возможно – даже при родных трибунах, матч против закарпатского «Миная», а днепровский «Днепр-1» поедет в гости к ковалевскому «Колосу» на эту же арену.

Наши оценки:

ЛНЗ (замены): Наумець – б/о., Прядун – б/о, Олійник – б/о.

«Днепр-1» (замены): Гаджиев – 6,5, Кивинда – б/о, Мельниченко – б/о, Баденко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

ЛНЗ – «Днепр-1» – 1:1

Голы: Салиху, 57 – Филиппов, 47

Предупреждения: Каплиенко, 35, Рыбалка, 69 – Рубчинский, 68, Гаджиев, 76

ЛНЗ: Пеньков – Каплиенко, Салиху, Муравский, Насонов – Яшари (Олийнык, 88), Рыбалка, Бар – Г. Пасич, Хобленко (Прядун, 83), С. Шестаков (Наумец, 84).

«Днепр-1»: Волынец – Горбунов (Мельниченко, 76), Сарапий, Адамюк, Мирошниченко – Рубчинский, Бабенко – Очеретько (Гаджиев, 46), Пихаленок, Гуцуляк – Филиппов (Кивинда, 65, Баденко, 85).

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

Удары (в створ): 14 (8) – 6 (3)
Угловые: 9 – 4
Оффсайды: 2 – 1.

ЛНЗ – ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 1°C

По теме:
Хайдин САЛИХУ: «ЛНЗ играл очень хорошо»
Динамо – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Тренер Днепра-1 оценил матч с ЛНЗ и еще одну обратную замену форварда
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Днепр-1 отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперимент луганчан. Известны стартовые составы на матч Динамо – Заря
Футбол | 12 марта 2024, 14:18 10
Эксперимент луганчан. Известны стартовые составы на матч Динамо – Заря
Эксперимент луганчан. Известны стартовые составы на матч Динамо – Заря

Матч 21-го тура УПЛ начнется в 15:30

В чем проблема? Тренер Днепра-1 снова сделал обратную замену форварда
Футбол | 12 марта 2024, 14:51 2
В чем проблема? Тренер Днепра-1 снова сделал обратную замену форварда
В чем проблема? Тренер Днепра-1 снова сделал обратную замену форварда

Игра Кивинды совсем не устраивает Максимова

Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол
Футбол | 12.03.2024, 06:51
Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол
Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
Футбол | 12.03.2024, 07:01
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
ОФИЦИАЛЬНО. Калитвинцев покидает Полесье, клуб определился с заменой
Футбол | 11.03.2024, 16:29
ОФИЦИАЛЬНО. Калитвинцев покидает Полесье, клуб определился с заменой
ОФИЦИАЛЬНО. Калитвинцев покидает Полесье, клуб определился с заменой
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олег Мандрівник
Мда. 14(8) и один гол это реально катастрофа
Ответить
0
CheMP
бывает...
Ответить
0
New Zealander
Люди думали что команду можно изменить одной игрой после Шахтера. А я еще тогда говорил что это ни что иное как сенсация и что если команда с треском проваливается в Лигу Конференций и там тоже сразу вылетает от Спартака Трнавы то никакой тренер такой команде не поможет если не купить качественных дорогих игроков. На что меня обматюкали динамовские боты. Стадия отрицания у них долго тянулась
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ErichMariaШевченко
С Шахтёра +3 а дальше Бог запретил
Ответить
-2
KIPR ALECS
ПЗДЦ....нах натий футбол....очі погоріли. Так отримають ці футболери як 2-3 солдата
Ответить
-2
New Zealander
Ну по ходу можно поздравлять Шахтер с чемпионством. Днепр - единственный кто мог еще навязать какуюто борьбу нашему вечному чемпиону
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игра окончена. Фьюри озвучил свои планы после двух боев с Усиком
Игра окончена. Фьюри озвучил свои планы после двух боев с Усиком
11.03.2024, 07:20 3
Бокс
Журналист остался в восторге от игры украинца и назвал его новым Ярмоленко
Журналист остался в восторге от игры украинца и назвал его новым Ярмоленко
10.03.2024, 21:21 5
Футбол
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
12.03.2024, 00:05 9
Футбол
ВИДЕО. Майк Тайсон показал свою форму накануне боя с Джейком Полом
ВИДЕО. Майк Тайсон показал свою форму накануне боя с Джейком Полом
11.03.2024, 07:48 4
Бокс
Бывший чемпион по боксу застрелен в Германии
Бывший чемпион по боксу застрелен в Германии
11.03.2024, 12:05
Бокс
Паркер сравнил силу удара Деонтея Уайлдера и Чжана Чжилея
Паркер сравнил силу удара Деонтея Уайлдера и Чжана Чжилея
11.03.2024, 12:14
Бокс
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
11.03.2024, 07:01 4
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
12.03.2024, 02:27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем