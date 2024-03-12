Максимов – не волшебник. Днепр-1 чуть не проиграл ЛНЗ

Прошлая неделя уже приучила нас к тому, что еврокубковые соревнования и матчи украинской Премьер-лиги могут пересекаться в пределах одних календарных суток, однако на этот раз двадцать первый раунд национального первенства вообще начинался в унисон с очередными встречами плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Причина этому довольно проста – вскоре начинается подготовительный процесс в лагере нашей национальной сборной, поэтому ведущие клубы страны попросили сыграть свои матчи чуть раньше других.

Рад ли этому факту был, например, черкасский ЛНЗ, вопрос дискуссионный, однако выбора особого у коллектива Олега Дулуба не было, поэтому «сиреневые» должны были принимать днепровский «Днепр-1» в не очень удобное для большинства болельщиков рабочее время в разгар обеденного перерыва. И снова домашний матч новичков «элиты» проходил не в их родном месте, а в селе Ковалевка, где они уже однажды в этом году попробовали свои силы в противостоянии против представителей Сичеславщины в лице криворожского «Кривбасса» и потерпели неудачу (0:3).

Погодные условия в северной и центральной части страны сейчас такие, что уже и не удивляется настоящей метели посреди марта. Однако метель все же была не настолько сильной, чтобы вообще переносить отчетное противостояние, поэтому команды появились на поле даже на фоне кратковременной тревоги. И сразу произошла неожиданность – ЛНЗ продемонстрировал агрессивное начало встречи.

«Днепр-1» сыграл без мяча на чужой половине чуть ли не более десяти минут, тогда как соперники неустанно проводили собственные атаки и вплотную приблизились к забитым мячам во время ударов Хобленко и Бара из пределов штрафной площадки. Но Волынец помогал защите своей команды держаться в стороне действительно значительных трудностей.

А потом футболисты Максимова отвели игру подальше от опасной для себя зоны и мы увидели несколько неакцентированных выпадов уже в их исполнении. Но голевых моментов не было совсем, только намеки вроде попадания мяча в руку защитнику во время прострела Гуцуляка с правого фланга, но если уж VAR ничего интересного тогда не нашел, то мы – и подавно.

По большому счету, команду Дулуба такой темп развития событий также устраивал, потому что соперники тратили силы, а поскольку ротации у них фактически нет, то и оставалось дождаться момента, когда ЛНЗ банально будет превосходить гостей в физическом плане. И он непременно бы наступил, о чем имел представление тренерский штаб СК, поэтому в перерыве решил действовать решительно.

Замена с появлением на поле Гаджиева сыграла почти сразу, поскольку Рамик уже на 47 минуте завершил продвижение по левому флангу атаки прострелом на ближнюю, где неуверенная игра ногами от Пенькова привела к отскоку на пустые ворота под удар Филиппову, который и открыл счет голам в нашей встрече. Ключевой момент для «Днепра-1», но не в самом приятном контексте.

Здесь все просто – гол нападающего позволил СК спастись фактически от поражения, потому что то, что делали «сиреневые» с защитой гостей уже вскоре, иначе как избиение уже называть нельзя. ЛНЗ отыгрался на 57 минуте, когда удачную подачу углового с левого фланга от Рыбалки на ближней стойке Бар сбросил на дальнюю под пустые ворота для Салиху, а тот забил едва ли не первый гол вообще в профессиональной карьере.

В дальнейшем же на поле происходили события, которые должны найти реакцию Максимова уже во время перерыва на матчи сборных. Бардак в защите, постоянные потери мяча и концентрации в опасных ситуациях – все это привело к тому, что преимущество номинальных хозяев выглядело просто аномально значительным. Но команда Дулуба не забивала. Причем в таких моментах, после которых оставалось только хвататься за голову. И представителям «Днепра-1», кстати, также, если уж соответствовать духу спортивной борьбы. Шестакову и Яшари особый привет – на их плечах можно было устроить и разгром.

После международного окна черкасский ЛНЗ будет играть домашний, возможно – даже при родных трибунах, матч против закарпатского «Миная», а днепровский «Днепр-1» поедет в гости к ковалевскому «Колосу» на эту же арену.

Наши оценки:

ЛНЗ (замены): Наумець – б/о., Прядун – б/о, Олійник – б/о.

«Днепр-1» (замены): Гаджиев – 6,5, Кивинда – б/о, Мельниченко – б/о, Баденко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

ЛНЗ – «Днепр-1» – 1:1

Голы: Салиху, 57 – Филиппов, 47

Предупреждения: Каплиенко, 35, Рыбалка, 69 – Рубчинский, 68, Гаджиев, 76

ЛНЗ: Пеньков – Каплиенко, Салиху, Муравский, Насонов – Яшари (Олийнык, 88), Рыбалка, Бар – Г. Пасич, Хобленко (Прядун, 83), С. Шестаков (Наумец, 84).

«Днепр-1»: Волынец – Горбунов (Мельниченко, 76), Сарапий, Адамюк, Мирошниченко – Рубчинский, Бабенко – Очеретько (Гаджиев, 46), Пихаленок, Гуцуляк – Филиппов (Кивинда, 65, Баденко, 85).

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

Удары (в створ): 14 (8) – 6 (3)

Угловые: 9 – 4

Оффсайды: 2 – 1.

ЛНЗ – ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 1°C