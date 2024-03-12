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ЛНЗ Черкассы
12.03.2024 13:00 - : -
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 01:11 |
36
0

ЛНЗ – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

12 марта 2024, 01:11 |
36
0
ЛНЗ – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

Во вторник, 12-го марта, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский «ЛНЗ» и днепровский «Днепр-1». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 13:00.

Все больше и больше проблем с достижением результатов возникает у команд, которые ушли на зимний перерыв в числе лидеров чемпионата. Так и до состояния извечной гонки «Шахтера» и «Динамо» можно дело довести. «Днепр-1» все еще демонстрирует признаки конкуренции, но в предыдущем туре его поражение от «Руха» (0:1) откровенно удивило. А сейчас команда Юрия Максимова будет на выезде играть против новичков «элитного» дивизиона, которые в двух из трех официальных матчей 2024 года не проигрывали.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ЛНЗ» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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