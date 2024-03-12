ЛНЗ Черкассы

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Днепр-1
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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 02:29 |
75
0

ЛНЗ – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Ковалевка для черкасского коллектива «родной» еще не стала

12 марта 2024, 02:29 |
75
0
ЛНЗ – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
СК Днепр-1

Во вторник, 12 марта, в с. Ковалевка на стадионе «Колос» состоится матч двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют черкасский ЛНЗ и днепровский «Днепр-1». Стартовый свисток рефери Александра Афанасьева из Харькова прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

ЛНЗ


Этот сезон украинской Премьер-лиги интересен еще и тем, что всем трем новичкам «элитного» дивизиона, вне зависимости от их возможностей, удалось неплохо освоиться на качественно новом для себя уровне. Что касается черкасского ЛНЗ, так у него еще и эти самые возможности позволяют делать рискованные шаги по типу смены главного тренера уже на старте сезона, и при этом только добавлять в качестве. Кто сейчас вспомнит, как играла команда под руководством Александра Ковпака, без лишних подсказок?

Но при этом положение «сиреневых» в турнирной таблице не дает возможности расслабиться. Недалеко от экватора их окружают команды, которые в любой момент могут начать набирать обороты, и тогда придется уступить в позициях. Но, пока что, эти самые обороты набирает исключительно ЛНЗ, поэтому уже конкурентам по типу «Колоса» и «Черноморца», а в перспективе и «Ворсклы», необходимо беспокоиться о своем положении.

На самом деле, для команды Олега Дулуба именно сейчас наступает решающий момент сезона, так как под конец кампании у нее будут матчи что не против сильных команд, так против прямых конкурентов, поэтому где-то очками можно будет просто не разжиться. А сейчас – достаточно перспективная ситуация с «Минаем» и «Рухом» после «Днепра-1», а также «Вересом» и «Александрией» после киевского «Динамо». Есть где разгуляться, да и к соперникам по предстоящей игре накопилось достаточно много вопросов.

Днепр-1


Юрий Максимов подобрал по ходу сезона фактически обескровленный коллектив и сумел вдохнуть в него новую жизнь. Результаты работы тренера можно увидеть в турнирной таблице – еще в сентябре СК мог прозябать где-нибудь около зоны вылета, а сейчас это чуть ли не претендент на «золотые» медали. Впрочем, это слишком оптимистичный прогноз для команды, у которой уже в первых турах после зимней паузы наблюдаются проблемы с длиной скамейки запасных.

Трансферное окно в этом году немного продлили, поэтому у «Днепра-1» были возможности исправить ситуацию с ротацией и, хотя бы одну проблему, но таки убрать с плеч Максимова. По неочевидным причинам этого сделать так и не удалось, поэтому уже три тура подряд тренер днепрян вынужден делать по одной-две качественные замены в играх, где его команда объективно не вытягивает полное время противостояния.

Как итог, в минувшие выходные «Днепр-1» проиграл дома «Руху» (0:1), а до этого также на своем поле не сумел обыграть «Минай» (1:1). Симптоматика очевидна, но курса лечения команде никто своевременно не прописал, поэтому уже в ближайшее время придется сталкиваться с последствиями этого промедления. А они, очевидно, будут, потому что даже в матчах против «Колоса» и «Зари» после международной паузы напрочь отсутствует понимание, в какой форме будет находится СК. Остается верить только в очередное чудо имени Максимова, вот только тренер он действительно классный, но волшебник ли?

История встреч


Футбольные пути ЛНЗ и «Днепра-1» ранее пересекались 2 раза в рамках Премьер-лиги и Кубка Украины. Наблюдается преимущество по количеству побед со стороны гостей – 1 успешная игра СК, при одной ничьей. Команды последний раз играли между собой в сентябре прошлого года, когда на ужгородском «Авангарде» голов мы так и не увидели (0:0).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Александр Афанасьев из Харькова, который на своем счету имеет уже 3 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Алексей Миронов и Денис Сердюк, а резервным арбитром отработает Дмитрий Кубряк. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Виктором Копиевским и Виктором Матяжем. У Афанасьева есть опыт проведения матчей с участием ЛНЗ – 1 ничья, тогда как с «Днепром-1» он также пересекался один раз – 1 победа.

Ориентировочные составы


ЛНЗ: Пеньков – Каплиенко, Салиху, Муравский, Насонов – Тилль, Рыбалка, Бар – Г. Пасич, Хобленко, Яшари.

«Днепр-1»: Волынец – Е. Пасич, Сарапий, Адамюк, Мирошниченко – Бабенко, Рубчинский – Очеретько, Пихаленок, Гуцуляк – Филиппов.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что команды сыграют в малорезультативный футбол. Нашей ставкой будет позиция – ТМ 2.5.

12 марта, вторник

ЛНЗ – «Днепр-1»
с. Ковалевка. «Колос». 13:00
Прямая ТВ-трансляция – телеканал УПЛ ТВ
ЛНЗ – ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 0:1
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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