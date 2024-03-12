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Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
12.03.2024 13:00 – FT 1 : 1
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 17:21 | Обновлено 12 марта 2024, 17:33
232
0

ЛНЗ – Днепр-1 – 1:1. Максимов снова потерял очки. Видео голов и обзор матча

Смотрите обзор матча 21-го тура УПЛ

12 марта 2024, 17:21 | Обновлено 12 марта 2024, 17:33
232
0
ЛНЗ – Днепр-1 – 1:1. Максимов снова потерял очки. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 12 марта черкасский «ЛНЗ» в матче 21-го тура УПЛ дома сыграл вничью 1:1 с «Днепром-1».

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

ЛНЗ – «Днепр-1» – 1:1

Голы: Салиху, 57 – Филиппов, 47

Предупреждения: Каплиенко, 35, Рыбалка, 69 – Рубчинский, 68, Гаджиев, 76

ЛНЗ: Пеньков – Каплиенко, Салиху, Муравский, Насонов – Яшари (Олийнык, 88), Рыбалка, Бар – Г. Пасич, Хобленко (Прядун, 83), С. Шестаков (Наумец, 84).

«Днепр-1»: Волынец – Горбунов (Мельниченко, 76), Сарапий, Адамюк, Мирошниченко – Рубчинский, Бабенко – Очеретько (Гаджиев, 46), Пихаленок, Гуцуляк – Филиппов (Кивинда, 65, Баденко, 85).

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Хайдин Салиху (ЛНЗ Черкассы).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Днепр-1).
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Источник Sport.ua
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