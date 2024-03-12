ЛНЗ Черкассы

ЛНЗ – Днепр-1 – 1:1. Максимов снова потерял очки. Видео голов и обзор матча
Смотрите обзор матча 21-го тура УПЛ
Сегодня, 12 марта черкасский «ЛНЗ» в матче 21-го тура УПЛ дома сыграл вничью 1:1 с «Днепром-1».
Украинская Премьер-лига. 21-й тур.
ЛНЗ – «Днепр-1» – 1:1
Голы: Салиху, 57 – Филиппов, 47
Предупреждения: Каплиенко, 35, Рыбалка, 69 – Рубчинский, 68, Гаджиев, 76
ЛНЗ: Пеньков – Каплиенко, Салиху, Муравский, Насонов – Яшари (Олийнык, 88), Рыбалка, Бар – Г. Пасич, Хобленко (Прядун, 83), С. Шестаков (Наумец, 84).
«Днепр-1»: Волынец – Горбунов (Мельниченко, 76), Сарапий, Адамюк, Мирошниченко – Рубчинский, Бабенко – Очеретько (Гаджиев, 46), Пихаленок, Гуцуляк – Филиппов (Кивинда, 65, Баденко, 85).
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
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