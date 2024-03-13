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Украина. Премьер лига
13 марта 2024, 01:20 | Обновлено 13 марта 2024, 01:54
275
0

Тренер Днепра-1: «Максимов провел тяжелый разговор с ребятами»

Сергей Ревут подвел итоги ничьей с ЛНЗ

13 марта 2024, 01:20 | Обновлено 13 марта 2024, 01:54
275
0
Тренер Днепра-1: «Максимов провел тяжелый разговор с ребятами»
СК Днепр-1. Сергей Ревут

Помощник главного тренера «Днепра-1» Юрия Максимова Сергей Ревут оценил ничью своей команды в матче 21 тура УПЛ против черкасского ЛНЗ (1:1).

– Тяжелая игра была. Сегодня мы победы не заслуживали. Юрий Вильевич провел после матча беседу с ребятами и этот разговор был тяжелым.

А что говорили в перерыве? На что делали акценты?

– Игра складывалась для нас, как мы не планировали. К сожалению, сейчас мы не можем усилить игру заменами, ведь у нас много травмированных футболистов, а молодежь, которая и выходит на замену, еще не готова играть в полной мере на таком уровне. Возможно, немного позже они заиграют.

– Отсутствие главного тренера на скамье запасных сказывалось?

– Он был рядом, подсказывал и команда слышала эти подсказки. Основное то, что у нас очень короткая скамейка запасных и мы не можем сыграть в оптимальном составе. Вот уже четвертая игра после возобновления чемпионата очень тяжело нам дается.

– Как вы оцените действия ЛНЗ?

– Хорошая команда. Сейчас все клубы хорошо физически подготовлены, и легких побед ни у кого не будет.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Олег Очеретько ЛНЗ Черкассы Сергей Ревут Даниэль Кивинда ЛНЗ - Днепр-1 пресс-конференция
Источник СК Днепр-1
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