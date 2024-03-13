Тренер Днепра-1: «Максимов провел тяжелый разговор с ребятами»
Сергей Ревут подвел итоги ничьей с ЛНЗ
Помощник главного тренера «Днепра-1» Юрия Максимова Сергей Ревут оценил ничью своей команды в матче 21 тура УПЛ против черкасского ЛНЗ (1:1).
– Тяжелая игра была. Сегодня мы победы не заслуживали. Юрий Вильевич провел после матча беседу с ребятами и этот разговор был тяжелым.
– А что говорили в перерыве? На что делали акценты?
– Игра складывалась для нас, как мы не планировали. К сожалению, сейчас мы не можем усилить игру заменами, ведь у нас много травмированных футболистов, а молодежь, которая и выходит на замену, еще не готова играть в полной мере на таком уровне. Возможно, немного позже они заиграют.
– Отсутствие главного тренера на скамье запасных сказывалось?
– Он был рядом, подсказывал и команда слышала эти подсказки. Основное то, что у нас очень короткая скамейка запасных и мы не можем сыграть в оптимальном составе. Вот уже четвертая игра после возобновления чемпионата очень тяжело нам дается.
– Как вы оцените действия ЛНЗ?
– Хорошая команда. Сейчас все клубы хорошо физически подготовлены, и легких побед ни у кого не будет.
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