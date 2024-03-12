Во вторник, 12 марта, английский «Арсенал» и португальский «Порту» встретятся во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало назначено на 22:00 по киевскому времени.

В первом поединке, который получился довольно неинтересным, неожиданную победу вырвал «Порту». Победный гол хозяева забили на 90+4 минуте.

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В ответном матче ожидается участие футболиста сборной Украины Александра Зинченко, который пропустил первый поединок из-за повреждения. Ныне защитник «Арсенала» готов к выходу на поле.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Порту», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.