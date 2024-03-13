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4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Порту
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Лига чемпионов
13 марта 2024, 03:40 | Обновлено 13 марта 2024, 04:31
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Микель АРТЕТА: «Мы создаем невероятную энергию, мы сделали это вместе»

Главный тренер «Арсенала» подытожил игру с «Порту»

13 марта 2024, 03:40 | Обновлено 13 марта 2024, 04:31
120
0
Микель АРТЕТА: «Мы создаем невероятную энергию, мы сделали это вместе»
УЕФА. Микель Артета и Давид Райя

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды над «Порту» (1:0, пен. 4:2) и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Я так счастлив. Прошло 14 лет, с тех пор как «Арсенал» играл в четвертьфинале, что является долгим периодом для такого клуба, и это показывает, насколько нам сегодня было тяжело. Нам действительно пришлось тяжело работать, чтобы найти волшебный момент в конце. Мы начинаем создавать невероятную энергию, и мы все пытались это сделать. И вместе мы это сделали, – сказал Артета.

Игроки «канониров» тоже поделились впечатлениями от победы.

Букайо Сака:«Я знал, что здесь будет особый вечер. Фанаты отдали нам все, и мы отдали им все. Давид Райя был блестящим, честь ему, он фактически выиграл нам игру с двумя сейвами.

Леандро Троссард: «Конечно, это было нервно. У нас столько хороших исполнителей пенальти, поэтому, очевидно, я в них верил, но в конце концов это лотерея. Сейвы Давида были невероятными, поэтому именно так выигрываются игры. Мы очень рады, что прошли в четвертьфинал спустя такое долгое время. Это, вероятно, невероятно для болельщиков.

Мы знали, что будет тяжело. Они действительно хорошо обороняются и пытаются пробить контратаки. Это то, что они делали всю игру, с длинными мячами позади. Нам это удалось очень хорошо.

Я отдал пас Мартину Эдегору, и я знаю, что когда он на мяче, ты должен стать позади, потому что он тебя найдет. В тот момент я увидел, как он смотрит на меня и понял, что он нашел бы меня. Тогда я просто попытался поставить открыться на углу. Я был так рад, что это дало нам преимущество.

Мы извлекли уроки из первого матча, и сегодня мы сыграли очень хорошо. Мы не дали много шансов в гостях и сумели забить. Вы должны тяжело работать, чтобы выиграть эти игры, и это то, что мы сделали».

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Арсенал Лондон Лига чемпионов Порту Арсенал - Порту Микель Артета пресс-конференция Букайо Сака Леандро Троссард
Источник УЕФА
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