Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут

Во вторник, 12 марта, английский «Арсенал» и португальский «Порту» встретились во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Основное время поединка на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне завершилось победой хозяев со счетом 1:0. В экстра-таймах команды голов не забивали. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Арсенал».

В основное время матча преимуществом владел «Арсенал». Лишь в течение нескольких отрезков игры инициатива была на стороне «Порту». В первом тайме хозяевам удалось воплотить свое преимущество в забитый гол. На 41-й минуте Эдегор отдал классный пас в штрафную площадку на Троссарда, разрезав сразу трех игроков «Порту». Троссард сделал пару шагов вперед и точно пробил в дальний угол. Во втором тайме «Арсенал» забил еще раз. Хаверц прессинговал Пепе, пытавшегося закрыть мяч корпусом, чтобы его забрал голкипер. В итоге Пепе и Кошта столкнулись, мяч улетел к Эдегору, который отправил его в пустые ворота. Арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны Хаверца.

Экстратаймы команды отыграли без голевых моментов. Игрок сборной Украины Александр Зинченко, который вышел на поле в начале второго дополнительного тайма, отметился двумя неудачными действиями. В первом случае он выпустил мяч за лицевую линию, подарив гостям угловой удар. Во втором эпизоде Зинченко отдал неточный пас на чужой половине поля. Хаверцу пришлось сбивать игрока «Порту», чтобы сорвать контратаку.

В серии пенальти героем стал голкипер «Арсенала» Давид Рая. Сначала он пальцами дотянулся до мяча после удара Венделла. Мяч попал в штангу, а потом в спину голкипера. К его счастью, мяч не отлетел в ворота. Возможно, Венделл и без касания вратаря попал бы штангу, но все равно стоит отметить его действия. А вот во втором незабитом португальцами пенальти заслуга голкипера «Арсенала» неоспорима: Рая прыгнул в левый от себя угол и отбил удар Галено.

Fighting until the end 🙌 pic.twitter.com/cxrSGvpW3u — Arsenal (@Arsenal) March 12, 2024

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч.

«Арсенал» – «Порту» – 1:0 (первый матч – 0:1). Серия пенальти – 4:2.

Гол: Троссард (41)

Предупреждения: Салиба (38), Артета (69, главный тренер), Хаверц (116) – Пепе (73), Сержиу Консейсау (78, главный тренер).

«Арсенал»: Рая, Кивиор (Зинченко, 106), Габриэл, Салиба, Уайт, Жоржиньо (Жезус, 83), Райс, Эдегор, Сака, Троссард (Нкетиа, 106), Хаверц.

«Порту»: Диогу Кошта, Жоау Мариу (Хорхе Санчес, 85), Пепе, Отавио, Венделл, Нико Гонсалес (Эуштакиу, 101), Варела (Груич, 90+7), Пепе Акино, Галено, Франсишку Консейсау (Гонсало Борхес, 101), Эванилсон (Тареми, 88).

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия).

АРСЕНАЛ - ПОРТУ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА