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Лига Чемпионов
Проходит дальше Арсенал
12.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 1 : 0
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Порту
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Лига чемпионов
13 марта 2024, 00:53 | Обновлено 13 марта 2024, 01:58
1247
13

Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут

Давид Рая принес победу лондонскому клубу

13 марта 2024, 00:53 | Обновлено 13 марта 2024, 01:58
1247
13
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
twitter.com/Arsenal

Во вторник, 12 марта, английский «Арсенал» и португальский «Порту» встретились во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Основное время поединка на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне завершилось победой хозяев со счетом 1:0. В экстра-таймах команды голов не забивали. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Арсенал».

В основное время матча преимуществом владел «Арсенал». Лишь в течение нескольких отрезков игры инициатива была на стороне «Порту». В первом тайме хозяевам удалось воплотить свое преимущество в забитый гол. На 41-й минуте Эдегор отдал классный пас в штрафную площадку на Троссарда, разрезав сразу трех игроков «Порту». Троссард сделал пару шагов вперед и точно пробил в дальний угол. Во втором тайме «Арсенал» забил еще раз. Хаверц прессинговал Пепе, пытавшегося закрыть мяч корпусом, чтобы его забрал голкипер. В итоге Пепе и Кошта столкнулись, мяч улетел к Эдегору, который отправил его в пустые ворота. Арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны Хаверца.

Экстратаймы команды отыграли без голевых моментов. Игрок сборной Украины Александр Зинченко, который вышел на поле в начале второго дополнительного тайма, отметился двумя неудачными действиями. В первом случае он выпустил мяч за лицевую линию, подарив гостям угловой удар. Во втором эпизоде Зинченко отдал неточный пас на чужой половине поля. Хаверцу пришлось сбивать игрока «Порту», чтобы сорвать контратаку.

В серии пенальти героем стал голкипер «Арсенала» Давид Рая. Сначала он пальцами дотянулся до мяча после удара Венделла. Мяч попал в штангу, а потом в спину голкипера. К его счастью, мяч не отлетел в ворота. Возможно, Венделл и без касания вратаря попал бы штангу, но все равно стоит отметить его действия. А вот во втором незабитом португальцами пенальти заслуга голкипера «Арсенала» неоспорима: Рая прыгнул в левый от себя угол и отбил удар Галено.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч.

«Арсенал» – «Порту» – 1:0 (первый матч – 0:1). Серия пенальти – 4:2.

Гол: Троссард (41)

Предупреждения: Салиба (38), Артета (69, главный тренер), Хаверц (116) – Пепе (73), Сержиу Консейсау (78, главный тренер).

«Арсенал»: Рая, Кивиор (Зинченко, 106), Габриэл, Салиба, Уайт, Жоржиньо (Жезус, 83), Райс, Эдегор, Сака, Троссард (Нкетиа, 106), Хаверц.

«Порту»: Диогу Кошта, Жоау Мариу (Хорхе Санчес, 85), Пепе, Отавио, Венделл, Нико Гонсалес (Эуштакиу, 101), Варела (Груич, 90+7), Пепе Акино, Галено, Франсишку Консейсау (Гонсало Борхес, 101), Эванилсон (Тареми, 88).

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия).

АРСЕНАЛ - ПОРТУ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Деклан Райс (Арсенал).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Марко Груич (Порту).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Букайо Сака (Арсенал).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Каи Хавертц (Арсенал).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Пепе Акино (Порту).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Мартин Эдегор (Арсенал).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 13
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Anna.
Пепе це щось нереальне, йому 41 рік, він відпахав 120 хв, і на дві команди виглядав самим свіжим гравцем. 
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+3
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Nordenus
Последний раз Арсенал был в четвертьфинале ЛЧ 14 лет назад...
Почувствуйте себя старым, как говорится
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+2
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Volodymyr Shevchenko
Переживания Артеты передались и команде, команда очень давно не играла на этой стадии. Крутые, такое порту вьебать!!!
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+2
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Макс Максов
Зінченка і Арсенал з перемогою!
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+2
OtsoCity
Дуже добре👍
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+1
Kovaleff
Какая же у людей физика. Поздравляю Арсенал.
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+1
Fireball
  А  Зинченко отомстил за Трубина!?
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0
Volodymyr Shevchenko
Если б играл мартинелли - было б 4-1,а так тросард на один, победный, наковырялся))
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-1
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Теннис
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