Арсенал – Порту. 1/8 финала ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча на «Эмирейтс»
Во вторник, 12 марта, проходит второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Арсенал» и «Порту».
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Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Фулбек «канониров» Александр Зинченко начал этот матч на скамье для запасных
В первом поединке неожиданную победу вырвал «Порту». Вендерсон Галено принес победу «драконам» на 90+4.
ЛЧ. 1/8 финала (обновляется)
Арсенал – Порту – 1:0 (первый матч 0:1).
Гол: Троссард, 41.
ГОЛ! 1:0 Троссард, 41 мин.
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