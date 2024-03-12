Арсенал – Порту. 1/8 финала ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 12 марта, проходит второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Арсенал» и «Порту».

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Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Фулбек «канониров» Александр Зинченко начал этот матч на скамье для запасных

В первом поединке неожиданную победу вырвал «Порту». Вендерсон Галено принес победу «драконам» на 90+4.

ЛЧ. 1/8 финала (обновляется)

Арсенал – Порту – 1:0 (первый матч 0:1).

Гол: Троссард, 41.

ГОЛ! 1:0 Троссард, 41 мин.