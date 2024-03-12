12 марта на «Эмирейтс» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» сыграет против «Порту». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда не обходится без осечек - чего стоит ранний вылет из обоих кубков страны. Но в целом она удерживает тот уровень, на который вышла в прошлом сезоне, и оправдывает немалые затраты на новичков, понесенные прошлым летом. Тогда только Райс стоил 100+ миллионов - но он с партнерами оправдывает доверие. Началось все с выигранного трофея - канониры по пенальти победили Манчестер Сити в Суперкубке Англии. И с ними же (и Ливерпулем) ведут борьбу за первенство в Премьер-Лиге. Заодно удачным получилось возвращение в Лигу чемпионов после долгой, как для столичного гранда, паузы. Свою группу красно-белые выиграли уверенно, хотя была и осечка в виде поражения Лансу. Тогда это не помешало, но в Португалии Артета, похоже, прагматично решил сыграть на 0-0 - и в итоге его подопечные получили гол в концовке.

Порту

Клуб считается одним из сильнейших в Португалии. И чаще прочих брал трофеи в Примейре. Но не только в прошлом сезоне было упущено первенство - сейчас практически нет шансов вернуть себе первое место. Драконы серьезно отстали от пары вечных конкурентов из Лиссабона, и маловероятно, что оба растеряют достаточно очков за весну. Остается только в кубке бороться, и играть в Лиге чемпионов. Осенний, групповой отрезок был достаточно ожидаем: подопечные Сержиу Консейсау не оставили шансов ни Антверпену, ни даже Шахтеру. Правда, против Барселоны португальцы ничего не смогли противопоставить. Как итог, они были андердогом в 1/8 финала. Но за счет классного удара Галено едут в Лондон с преимуществом: после 1-0 нужно просто не проиграть на выезде.

Статистика личных встреч

У канониров есть все еще преимущество в целом в очных поединках. Но 1-0 стали третьей победой в четырех крайних турах.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в реванш англичан. Они должны перестать валять дурака, так что ставим на победу хозяев при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,727).