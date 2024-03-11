В 21-м туре чемпионата страны по футболу донецкий «Шахтер» на «Львов-Арене» будет принимать «Минай». Подопечные Марино Пушича сейчас лидируют в турнире, набрав в 18 матчах 40 очков. Закарпатский клуб занимает последнее 16 место, имея в своем активе после такого же количества проведенных поединков всего 10 очков.

Шахтер

Для горняков это будет третий матч подряд на львовском стадионе на протяжении десяти дней. Сперва они с крупным счетом 5:2 нанесли поражение одному из главных конкурентов в борьбе за золотые медали «Кривбассу», а в минувшую пятницу одержали волевую победу над «Колосом» 3:2.

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Игра с ковалевской командой стала памятной для молодого бразильского полузащитника Кевина. Он вышел на замену в самом начале второго тайма и забил два красивых гола. Причем второй его мяч стал победным для «Шахтера», после чего действующий чемпион страны возглавил турнирную таблицу. Интересно, что двумя голами (в чужие ворота и в свои) отметился форвард Траоре. А после сразу же после игры стало известно, что он стал отцом. У легионера из Буркина Фасо родился сын.

Вообще надо отметить, что два вышеупомянутых матча пока стали лучшими у горняков после зимней паузы с учетом игр 1/16 финала Лиги Европы. Особенно впечатляет их результативность. Кстати, по этому показателю «Шахтер» уже догнал «Кривбасс» (у обеих команд по 37 забитых мячей) и всего лишь на два гола отстает от киевского «Динамо».

Минай

Перед возобновлением чемпионата после зимней паузы «Минай» многие специалисты уже заранее «списали» в первую лигу. Но с новым тренером Желько Любеновичем закарпатская команда вначале отобрала два очка у «Днепра-1», сыграв у него на поле 1:1, а затем одержала свою первую победу в турнире, обыграв харьковский «Металлист 1925» 2:0.

Но продолжить беспроигрышную серию в предыдущем туре «Минаю» не удалось. В выездном поединке с «Зарей» последовало поражение со счетом 0:2. Причем проиграли гости действительно по делу, и шансов спасти матч у них было гораздо меньше, чем пропустить еще в свои ворота.

Добавим также, что во встрече с «Шахтером» тренерский штаб «Миная» снова может рассчитывать на игрока средней линии поля Сергея Петько. Он пропускал предыдущий матч с «Зарей» из-за дисквалификации и теперь может помочь своим партнерам.

Статистика матчей

Ранее в украинской Премьер-Лиге соперники провели 6 матчей. Пять раз побеждал «Шахтер» и в одном поединке была зафиксирована ничья. Разница голов 19-4. В первом круге нынешнего чемпионата в Минае горняки добились успеха со счетом 4:1. Голы у гостей забили Матвиенко, Кащук, Судаков и Вьюник, а у хозяев поля отличился Гуничев.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Кевин, Зубков, Сикан

«Минай»: Кемкин, Корнийчук, Прокопчук, Немчанинов, Чуев, Петько, Витенчук, Кораблин, Вакула, Устименко, Ременяк

Прогноз на противостояние:

«Шахтер», конечно же, фаворит этого матча. И хотя «Минай» постарается оказать сопротивление, горняки, скорее всего, выиграют 2:0.

12 марта, вторник