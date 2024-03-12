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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
12.03.2024 18:00 – FT 2 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 19:55 | Обновлено 12 марта 2024, 20:28
1343
0

Шахтер – Минай – 2:0. Судаков и Сикан. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

12 марта 2024, 19:55 | Обновлено 12 марта 2024, 20:28
1343
0
Шахтер – Минай – 2:0. Судаков и Сикан. Видео голов и обзор матча
УПЛ-ТВ

Вечером 12 марта прошел матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Шахтер» и «Минай».

Команды встречались во Львове на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Горняки нанесли 36 ударов по воротам соперника, причем 13 раз попали в створ ворот.

Голы Георгия Судакова (с пенальти) и Даниила Сикана обеспечили горнякам комфортный перевес после первого тайма.

«Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 43 очка.

УПЛ. 21-й тур, 12 марта

Шахтер Донецк – Минай – 2:0

Голы: Судаков, 24 (пен), Сикан, 30.

ГОЛ! 1:0. Георгий Судаков, 24 мин (пен)

ГОЛ! 2:0. Даниил Сикан, 30 мин

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
24’
ГОЛ ! С пенальти забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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