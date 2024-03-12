Вечером 12 марта прошел матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Шахтер» и «Минай».

Команды встречались во Львове на стадионе «Арена Львов».

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Горняки нанесли 36 ударов по воротам соперника, причем 13 раз попали в створ ворот.

Голы Георгия Судакова (с пенальти) и Даниила Сикана обеспечили горнякам комфортный перевес после первого тайма.

«Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 43 очка.

УПЛ. 21-й тур, 12 марта

Шахтер Донецк – Минай – 2:0

Голы: Судаков, 24 (пен), Сикан, 30.

ГОЛ! 1:0. Георгий Судаков, 24 мин (пен)

ГОЛ! 2:0. Даниил Сикан, 30 мин