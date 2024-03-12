Шахтер – Минай – 2:0. Судаков и Сикан. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги
Вечером 12 марта прошел матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Шахтер» и «Минай».
Команды встречались во Львове на стадионе «Арена Львов».
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Горняки нанесли 36 ударов по воротам соперника, причем 13 раз попали в створ ворот.
Голы Георгия Судакова (с пенальти) и Даниила Сикана обеспечили горнякам комфортный перевес после первого тайма.
«Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 43 очка.
УПЛ. 21-й тур, 12 марта
Шахтер Донецк – Минай – 2:0
Голы: Судаков, 24 (пен), Сикан, 30.
ГОЛ! 1:0. Георгий Судаков, 24 мин (пен)
👏 Чітке виконання пенальті! 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 12, 2024
⚽️ Георгій Судаков відкрив рахунок у матчі «Шахтар» 🆚 «Минай» 🧡#Shakhtar #ШахтарМинай pic.twitter.com/lDEnwn0nH1
ГОЛ! 2:0. Даниил Сикан, 30 мин
⚽️ Данило Сікан! 👏 Нападник робить рахунок 2:0 у Львові! 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 12, 2024
🧡 #Shakhtar #ШахтарМинай pic.twitter.com/b1rxMXLl8x
События матча
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