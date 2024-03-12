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Шахтер Донецк
12.03.2024 18:00 – FT 2 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 22:45 | Обновлено 12 марта 2024, 22:50
261
2

ПУШИЧ: «Шахтар боролся за лидерство, и теперь мы первые. Но еще не финиш»

Наставник «Шахтера» дал пресс-конференцию после победы над «Минаем»

12 марта 2024, 22:45 | Обновлено 12 марта 2024, 22:50
261
2
ПУШИЧ: «Шахтар боролся за лидерство, и теперь мы первые. Но еще не финиш»
ФК Шахтер Донецк. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после победы в матче 21-го тура УПЛ с «Минаем» (2:0).

– Скажите, почему вы сделали только три замены по ходу матча?

– Интересно, что люди постоянно спрашивают о заменах. Так решил, потому что подумал, что на тот момент команда нуждалась в новой энергии и других игроках, логичным было добавить свежую энергию, другие игроки были также частью тактики. Другие футболисты – это другие движения, возможно они могут создать больше моментов в других зонах, в этом причина. И я считаю, что они все хорошо вошли в игру, что хорошо. Лассина также был близок к тому, чтобы забить, можно было ощущать новую энергию, появившуюся на поле. Потому так решили.

И, например, если говорить о Кевине, молодом исполнителе, который в своей карьере сыграл еще не так много матчей, то это часть его прогресса: он улучшает физическое состояние и набирает кондиции. Вы могли увидеть, что во втором тайме энергия понемногу уменьшалась, а, по моему мнению, это опасно для игрока: если он уже не так сконцентрирован из-за нехватки сил, то может травмироваться. Это тоже стало причиной. Эти решения всегда являются комбинацией многих аспектов, заставляющих меня задуматься о замене определенных игроков.

– Все ли удалось реализовать из того, что планировали?

– Да, за исключением того, что хотели забить больше голов. Мы должны больше забивать, потому что создали немало моментов. Считаю, что начали игру фантастически, получились очень сфокусированными и организованными, многие атаковали. Возможно, реализация – это единственное, на что я могу жаловаться, но я не делаю этого, потому что это футбол, и ты не можешь всегда реализовывать все свои шансы. Поэтому наверное это единственное – мы должны забивать больше голов. Но план на матч мои футболисты выполнили очень хорошо и заслуживают комплиментов за сегодняшнюю игру.

– Вопрос относительно Дмитрия Чигринского. Его нет в заявке команды на второй круг. Как вы думаете, это существенная потеря для команды, ведь он опытный игрок?

– Скажу честно, я не ожидал такого вопроса, потому что Чигринский отсутствовал уже длительный период из-за травмы, а потом он не мог вернуться в межсезонье. Но я могу вам кое-что сказать о нем: он очень хороший человек, отличный игрок с невероятной карьерой – и мы все должны это уважать. И я очень его уважаю, потому что все время, пока он был не травмирован и играл и тренировался с нами, он всегда был с командой. Фантастический командный игрок.

– Впереди нас ждет пауза на матчи сборных. Как вы оцениваете этот первый отрезок весенней части сезона и каковы планы на следующие две недели?

– Для нас очень важно побеждать во многих матчах подряд, и мы сейчас это делаем. И, как я вижу из наших последних двух игр до зимнего перерыва, это шесть побед подряд в чемпионате, что очень хорошо и очень важно. Мы добились прогресса во время межсезонья, очень тяжело работали, и я очень этим доволен. И конечно, как и каждая команда, у нас есть еще над чем работать и становиться еще лучше. Мы сражались за первое место – и теперь мы на первом месте. Люди часто говорят, что легче туда попасть, чем остаться на этой позиции. Потому это еще не финиш.

Как я сказал, мы добились прогресса, есть очень серьезная конкуренция. И действительно мы создали хорошие условия для второй части последнего этапа сезона. Мы должны быть сфокусированы, очень много работать за каждое очко, против каждого соперника, потому что это очень сложный чемпионат, и я почувствовал это. Мы хорошо поработали, мы еще не достигли финиша, поэтому должны быть сконцентрированы на следующих играх. И на самом деле мы всегда идем от игры к игре, потому что много матчей и очков еще впереди. Итак, двигаемся от игры к игре.

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
24’
ГОЛ ! С пенальти забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Минай Шахтер - Минай Марино Пушич пресс-конференция
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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Alex196
Как этому дураку не стыдно .на поле к примеру шахтер играл вничью с александрией .а после ему насчитыапли 3 очка .все чемпионства кротов нечестные 
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+3
sania
Правильніше було б сказати, що Ренат відомими методами виборов лідерство
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+1
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