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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
12.03.2024 18:00 – FT 2 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 19:58 | Обновлено 12 марта 2024, 20:25
836
12

Тотальное преимущество. Шахтер не заметил сопротивление Миная во Львове

Команда Марино Пушича разве что ограничилась небольшим количеством голов

12 марта 2024, 19:58 | Обновлено 12 марта 2024, 20:25
836
12
Тотальное преимущество. Шахтер не заметил сопротивление Миная во Львове
ФК Шахтер Донецк

В поединке 21 тура Украинской Премьер-лиги встретились «Шахтер» и «Минай». Перед матчем сложно было найти какую-либо интригу, ведь противостояли друг другу первая и последняя команды чемпионата. Дальнейшее развитие событий подтвердило опасения: минайцы ничего не противопоставили более статусному оппоненту.

После стартового свистка «горняки» обступили штрафную соперников, демонстрируя явное намерение не откладывать взятие ворот «Миная». И опасные моменты не заставили себя долго ждать. Кевин, который активно вошел в игру, едва не замкнул навес Зубкова, а после удара Азарова с дальней дистанции мяч попал в штангу. Гости о контратакующих действиях не помышляли, сконцентрировав все усилия на обороне своих владений.

Мяч практически не покидал половину поля «Миная»: атаки футболистов донецкого клуба держали в постоянном напряжении насыщенную защитную линию команды Желько Любеновича. Продержались гости только 20 минут, по истечении которых Корнийчук в углу штрафной ударил по ноге Коноплю. Арбитр поначалу не усмотрел нарушение правил, но после просмотра видеоповтора указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти без шансов для голкипера реализовал Судаков.

После забитого гола рисунок игры не изменился: «горняки» продолжали» владеть подавляющим территориальным преимуществом. И вскоре мяч во второй раз оказался в сетке ворот «Миная». «Оранжево-черные» совершили перехват на чужой половине поля, и Кевин сразу переадресовал футбольный снаряд Сикану, который низом пробил точно в угол.

До перерыва хозяева поля вполне могли довести счет до разгрома. Судаков из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой, а удар Конопли принял на себя каркас ворот. Минайцы за первый тайм считанные разы приближались к штрафной соперников. Запомнился удар Гуничева, после которого мяч пролетел рядом со штангой.

В начале второй половины встречи минайцы попытались более активно выбегать в контратаки, но остроты воротам «Шахтера» они не несли. Хозяева, в свою очередь, продолжили создавать опасные моменты. Мог оформить дубль Судаков, но с его ударом справился Кемкин. Среагировал голкипер и на техничный удар Бондаренко. Был шанс отличиться и у Кевина, который из хорошей позиции пробил слишком неточно.

В конце поединка «Шахтер» уже не так активно нагнетал обстановку у ворот соперников, но при этом периодически продолжал создавать остроту. Несколько перспективных атак сумели провести и футболисты закарпатского клуба. Впрочем, счет командам изменить не удалось.

В следующем туре, который состоится после международной паузы, «Шахтер» в гостевом матче сыграет с «Оболонью». «Минай» будет принимать «Александрию», а перед этим проведет перенесенный матч с ЛНЗ.

Наши оценки:

«Шахтер» (замены): Цуканов – 6,0, Траоре – 6,0, Назарина – б/о.

«Минай» (замены): Кораблин – 5,5, Семотюк – 6,0, Попов – б/о, Устименко – б/о, Тищук – б/о.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Шахтер» – «Минай» - 2:0

Голы: Судаков, 24 (пен.), Сикан, 30

Предупреждения: Корнийчук, 23, Кораблин, 75, Устименко, 88

«Шахтер»: Ризнык – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Бондаренко (Назарина, 86), Крыськив – Кевин (Цуканов, 64), Судаков, Зубков – Сикан (Траоре, 72).

«Минай»: Кемкин – Корнийчук (Кораблин, 46), Скиба, Чуев, Прокопчук, Дмитрук – Петько, Витенчук (Семотюк, 64) – Вакула (Тищук, 85), Гуничев (Устименко, 74), Ременяк (Попов, 73).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 36 (13) – 5 (1)
Угловые: 11 – 1
Оффсайды: 1 – 2.

ШАХТЕР - МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 12
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Лига конференций без динамо
Действующий чемпион и лидер на изи выиграл, очередное  чемпионство всё ближе , а жопанюхи  дырявые с четвертого своего любимого пусть дальше кукарекают и скулят прыгая на бутылке 
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+3
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OtsoCity
Дуже добре!
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+1
AK.228
Мʼячів повинно бути 7-8
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+1
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AK.228
Кевін це знахідка, по меншій мірі в УПЛ він сильніший вже зараз за 99% гравців
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0
Игорь
36 ударов - это наверное рекорд УПЛ? Хотя реализация,конечно, хромает - большинство в Кемкина летело,либо по горобцях , ну и каркасы естественно обстучали
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-1
maks_krot
+3 оча это самое главное, ну столько моментов не реализовать с этим нужно что-то делать! Кевин и правда хорошая покупка отличный игрок! Удачи и успехов в следующих играх Шахтёр!!!
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-1
Max-Morlock
Как будто Ахметов поставил 1 миллион денег именно на 2:0.
Очень слабо в настольный футбол. Зубков хоть пробивал и закрывал эпизод. А после неудачной возни 2 раза точно могли быть наказаны.
Но 3 очка не пахнут.)
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-1
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Demid Romanchik
36 ударов...А Вам всё слабо)) Реализация просто не очень..А так всё ок 
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-2
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