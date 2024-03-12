Шахтер Донецк

Во вторник, 12-го марта, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Коллектив Марино Пушича и вправду по итогам прошлых выходных возглавил чемпионскую гонку в УПЛ. Но это ровным счетом ничего не значит на данном этапе сезона, так как и сами «горняки», и киевское «Динамо», еще не все свои матчи успели провести. А пока мы будем ждать наступление этого торжественного момента, «Шахтер» примет главного аутсайдера текущего розыгрыша. Но уже не такого уж и безнадежного – первую победу в сезоне «Минай» отпраздновал над «Металлистом 1925» за два тура до этого.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.