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Шахтер Донецк
12.03.2024 18:00 - : -
Минай
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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 01:27 | Обновлено 12 марта 2024, 01:28
26
0

Шахтер – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

12 марта 2024, 01:27 | Обновлено 12 марта 2024, 01:28
26
0
Шахтер – Минай. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 12-го марта, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Коллектив Марино Пушича и вправду по итогам прошлых выходных возглавил чемпионскую гонку в УПЛ. Но это ровным счетом ничего не значит на данном этапе сезона, так как и сами «горняки», и киевское «Динамо», еще не все свои матчи успели провести. А пока мы будем ждать наступление этого торжественного момента, «Шахтер» примет главного аутсайдера текущего розыгрыша. Но уже не такого уж и безнадежного – первую победу в сезоне «Минай» отпраздновал над «Металлистом 1925» за два тура до этого.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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