Хватит сенсаций. Заря спокойно разобралась с Минаем

Полноценный тур украинской Премьер-лиги, начинающийся с матчей днем в четверг. Разный опыт мы имели во время текущей кампании национального первенства, однако такого еще не было. Однако ничего не поделаешь, когда на противоположной стороне стоит судьба главной команды страны и ее попадание на чемпионат Европы-2024 в Германии.

Так и пришлось луганской «Заре» и закарпатскому «Минаю» как будто почувствовать себя участниками еврокубковых соревнований и выйти первыми на поле стадиона «Левый Берег» почти на самой административной границе столицы впервые для этой арены в 2024 году. И сразу же этот матч приобретал большой статус для расположения команд в турнирной таблице, потому что ни команде Юрия Коваля, ни подопечным Желько Любеновича, не нравилась кампания в зоне вылета.

Спокойный темп и довольно посредственное качество футбольного покрытия – такие характеристики имела наша игра в целом, если избегать обсуждения отдельных довольно интересных и нетривиальных ситуаций. «Заря» при этом контролировала ход событий и мало что давала сделать соперникам. «Минай» также не слишком настаивал на том, чтобы менять ход полей.

Для команды Любеновича это в итоге оказалось роковой ошибкой, потому что уже на 18 минуте хозяева открыли счет. Герреро до этого неоднократно ловил защиту во время быстрых контратак, но все равно закарпатцы упустили выход Кирюханцева, Чурко и Антюха, и последний с левого фланга штрафной в касание пробил в противоположный угол.

Подобные выпады вообще были фирменной фишкой луганчан в этой игре, и пока Герреро не надоело постоянно попадать в офсайды во время таких стремительных розыгрышей, у нас сохранялся атакующий темп. Своеобразный и довольно неповоротливый, но все же атакующий. «Минай» тем временем в первом тайме и подобным не отличался.

Но после перерыва забегали и гости, правда – ненадолго их хватило. «Заря» едва ли не с первой попытки проверила на прочность перекладину чужих ворот усилиями Яцика. Впоследствии, уже ближе к завершающей части поединка, команда Коваля забьет свой второй гол при непосредственном участии Герреро, который будет ассистировать Бугаю из глубины в центр штрафной тонкой передачей. Однако до этого имел место эпизод, о котором хотелось бы поговорить отдельно.

Таки запугали судей своей постоянной критикой болельщики. А иначе, что вызвало столь резкую реакцию от Дмитрия Бондаренко в ответ на фол Семотюка на чужой половине против Антюха на 51 минуте. Игрок «Миная» тогда сразу увидел перед собой красный свет, хотя ни о каком свидании с вратарем для игрока луганчан речь даже не шла. Тогда VAR действительно спас репутацию всей бригады рефери.

В следующем туре луганская «Заря» будет гостить у киевского «Динамо», а закарпатский «Минай» совершит визит в гости к донецкому «Шахтеру».

Наши оценки:

«Заря» (замены): Бугай – 6,5, Горбач – 6,0, Вантух – б/о, Мичин – б/о, Слесар – б/о.

«Минай» (замены): Кораблин – 6,0, Гуничев – 5,5, Матюшенко – 6,0, Кисель – б/о, Демиденко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Заря» – «Минай» – 2:0

Голы: Антюх, 18, Бугай, 73

Предупреждения: Витенчук, 14, Семотюк, 53, Корнийчук, 84

«Заря»: Сапутин – Рейс (Вантух, 76), Батагов, Боль, Бутко – Яцик, Башич – Кирюханцев (Бугай, 67), Чурко (Мичин, 76), Антюх (Горбач, 67) – Герреро (Слесар, 80).

«Минай»: Кемкин – Корнийчук, Прокопчук, Немчанинов, Чуев (Кисель, 82), Дмитрук (Кораблин, 46) – Семотюк (Гуничев, 70), Витенчук – Вакула, Устименко (Демиденко, 82), Ременяк (Матюшенко, 70).

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 18 (5) – 9 (2)

Угловые: 4 – 3

Оффсайды: 7 – 0.

ЗАРЯ – МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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