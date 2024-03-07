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Чемпионат Украины
Заря
07.03.2024 15:30 – FT 2 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 18:17 | Обновлено 07 марта 2024, 18:18
406
1

Заря – Минай – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 20-го тура УПЛ

07 марта 2024, 18:17 | Обновлено 07 марта 2024, 18:18
406
1
Заря – Минай – 2:0. Видео голов и обзор матча
ФК Заря Луганск

В четверг, 7 марта, состоялся матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором игарли «Заря» и «Минай».

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Заря» – «Минай» – 2:0

Голы: Антюх, 18, Бугай, 73

«Заря»: Сапутин – Рейс (Вантух, 76), Батагов, Боль, Бутко – Яцик, Башич – Кирюханцев (Бугай, 67), Чурко (Мичин, 76), Антюх (Горбач, 67) – Герреро (Слесар, 80).

«Минай»: Кемкин – Корнийчук, Прокопчук, Немчанинов, Чуев (Кисель, 82), Дмитрук (Кораблин, 46) – Семотюк (Гуничев, 70), Витенчук – Вакула, Устименко (Демиденко, 82), Ременяк (Матюшенко, 70).

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Бугай (Заря).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Антюх (Заря).
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Источник Sport.ua
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vruthiy-112
Желько,  чому без бою.!?
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