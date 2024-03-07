Заря – Минай – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 20-го тура УПЛ
В четверг, 7 марта, состоялся матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором игарли «Заря» и «Минай».
Украинская Премьер-лига. 20-й тур.
«Заря» – «Минай» – 2:0
Голы: Антюх, 18, Бугай, 73
«Заря»: Сапутин – Рейс (Вантух, 76), Батагов, Боль, Бутко – Яцик, Башич – Кирюханцев (Бугай, 67), Чурко (Мичин, 76), Антюх (Горбач, 67) – Герреро (Слесар, 80).
«Минай»: Кемкин – Корнийчук, Прокопчук, Немчанинов, Чуев (Кисель, 82), Дмитрук (Кораблин, 46) – Семотюк (Гуничев, 70), Витенчук – Вакула, Устименко (Демиденко, 82), Ременяк (Матюшенко, 70).
События матча
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