Младен БАРТУЛОВИЧ: «Была задача забить Минаю быстрый гол»

Главный тренер «Зари» Младен Бартулович прокомментировал победу 2:0 над «Минаем» в матче 20-го тура УПЛ:

«Поздравляю наших болельщиков с тяжелой победой! Настраивали команду на очень трудный матч, потому что «Минай» прилично выглядел в матчах с «Днепром-1» и «Металлистом 1925».

Задача была играть с первых минут агрессивно. Если давать «Миную» играть, то они могут прекрасно действовать с мячом, что они уже показали весной.

Была задача забить быстрый гол. Нам удалось это сделать. Чуть-чуть нервная игра была потом, потому что не могли забить какой-то период времени второй мяч. Но после второго гола стало нам легче.

Работаем дальше. Впереди важные матчи. Надо восстановиться и готовиться к «Динамо».