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07.03.2024 15:30 – FT 2 : 0
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Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 22:42 | Обновлено 07 марта 2024, 22:50
78
0

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Была задача забить Минаю быстрый гол»

Тренер «Зари» – о победе над «Минаем»

07 марта 2024, 22:42 | Обновлено 07 марта 2024, 22:50
78
0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Была задача забить Минаю быстрый гол»
ФК Заря. Младен Бартулович

Главный тренер «Зари» Младен Бартулович прокомментировал победу 2:0 над «Минаем» в матче 20-го тура УПЛ:

«Поздравляю наших болельщиков с тяжелой победой! Настраивали команду на очень трудный матч, потому что «Минай» прилично выглядел в матчах с «Днепром-1» и «Металлистом 1925».

Задача была играть с первых минут агрессивно. Если давать «Миную» играть, то они могут прекрасно действовать с мячом, что они уже показали весной.

Была задача забить быстрый гол. Нам удалось это сделать. Чуть-чуть нервная игра была потом, потому что не могли забить какой-то период времени второй мяч. Но после второго гола стало нам легче.

Работаем дальше. Впереди важные матчи. Надо восстановиться и готовиться к «Динамо».

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Младен Бартулович Заря Луганск Минай Заря - Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция
Источник ФК Заря Луганск
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