В четверг, 7-го марта, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 15:30.

Мало кто мог поверить в то, что закарпатский «Минай» сумеет реально навязать борьбу за выживание во второй части сезона. Но вот уже два тура как в 2024 року играются официальные матчи, и команда под руководством Желько Любеновича добыла четыре очка, сыграв вничью против «Днепра-1» (1:1) и обыграв «Металлист 1925» (2:0). И теперь конкурентам не до шуток. До «Вереса» осталось два очка, до тех же харьковчан или «Оболони» – пять, а до «Зари» – все шесть. Вот и будет возможность сократить дистанцию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.