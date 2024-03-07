Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Минай. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Заря
07.03.2024 15:30 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 02:31 | Обновлено 07 марта 2024, 02:32
10
0

Заря – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги

07 марта 2024, 02:31 | Обновлено 07 марта 2024, 02:32
10
0
Заря – Минай. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В четверг, 7-го марта, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 15:30.

Мало кто мог поверить в то, что закарпатский «Минай» сумеет реально навязать борьбу за выживание во второй части сезона. Но вот уже два тура как в 2024 року играются официальные матчи, и команда под руководством Желько Любеновича добыла четыре очка, сыграв вничью против «Днепра-1» (1:1) и обыграв «Металлист 1925» (2:0). И теперь конкурентам не до шуток. До «Вереса» осталось два очка, до тех же харьковчан или «Оболони» – пять, а до «Зари» – все шесть. Вот и будет возможность сократить дистанцию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Минай
Заря – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Черноморец провел спарринг с Реал Фармой
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Минай Заря - Минай текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Кадры 18+. Игрок Ман Сити сломал палец во время матча Лиги чемпионов
Футбол | 07 марта 2024, 00:15 1
ФОТО. Кадры 18+. Игрок Ман Сити сломал палец во время матча Лиги чемпионов
ФОТО. Кадры 18+. Игрок Ман Сити сломал палец во время матча Лиги чемпионов

6 марта «горожане» обыграли «Копенгаген» и вышли в четвертьфинал турнира

ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
Футбол | 06 марта 2024, 10:58 2
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб

Луис Адриано будет выступать за «Виторию» Салвадор – новичка бразильской Серии А-2024

ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели дуэль взглядов после пресс-конференции
Бокс | 06.03.2024, 20:15
ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели дуэль взглядов после пресс-конференции
ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели дуэль взглядов после пресс-конференции
Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?
Теннис | 06.03.2024, 07:25
Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?
Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Футбол | 06.03.2024, 16:45
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
06.03.2024, 06:59 3
Футбол
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
06.03.2024, 12:55 3
Биатлон
В Реал летом перейдет еще одна звезда. Стала известна сумма трансфера
В Реал летом перейдет еще одна звезда. Стала известна сумма трансфера
05.03.2024, 00:03
Футбол
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
05.03.2024, 14:25 4
Футбол
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
05.03.2024, 14:35 1
Футбол
Ротань назвал состав олимпийской сборной Украины на матч с Японией
Ротань назвал состав олимпийской сборной Украины на матч с Японией
06.03.2024, 14:19 5
Футбол
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
06.03.2024, 07:48
Бокс
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
05.03.2024, 18:49 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем