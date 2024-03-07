В четверг, 7 марта, в Киеве на стадионе «Левый Берег» состоится матч двадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют луганская «Заря» и закарпатский «Минай». Стартовый свисток рефери Дмитрия Бондаренко из Одессы прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Заря



В первой части сезона поводов для оптимизма у фанатов луганской «Зари» не было вовсе. Команда один за одним меняла тренеров, не могла найти свой футбол, не достигала желанных результатов ни на внутренней, ни на международной, аренах и в итоге докатилась до того состояния, что после зимней паузы в контексте «бронзового» призера прошлой кампании мы говорим исключительно в борьбе за выживание.

Впрочем, ситуация еще две недели тому назад была куда более скверной, нежели сейчас обстоят дела у команды теперь уже Юрия Коваля. Опытный наставник не спешит избавляться от приставки «и.о.», но вместо этого дает настолько стабильные результаты, что его предшественникам впору и начать завидовать. Четыре матча подряд «Заря» не знает поражений – это уже достижение и, немного-немало, шесть добытых очков.

Но тут же перед луганчанами возникает дилемма иного характера – результативность. За эти четыре игры ими было забито три гола, а после возобновления официальных матчей и вовсе только один. При этом столько же мячей было пропущено (ни одного после зимы), что также вызывает определенные вопросы, ведь так или иначе, а состав у «Зари» все еще явно не на уровне участника борьбы за выживание в УПЛ. Четыре очка в играх против «Ворсклы» (1:0) и «Александрии» (0:0) таким образом выглядят выстраданными.

Минай



Истории закарпатского «Миная» и «Зари» в чем-то между собой пересекаются, с тем лишь уточнением, что у «лис» не было никаких международных обязательств, но результаты их выступлений все равно заставляют желать лучшего. Команда под руководством Владимира Шарана завершила первую часть сезона на глубоко последнем месте турнирной таблицы и на зимнюю паузу ее отправляли уже чуть ли не в статусе участника Первой лиги.

А там были еще и трансферы ведущих исполнителей, а также непонятные истории по типу приключений основного вратаря и лучшего игрока команды летне-осенне-зимнего периода Александра Бандуры, с которым то попрощались, то через месяц вновь приветствовали в коллективе как ни в чем не бывало. И все это сопровождалось приходом на пост главного тренера Желько Любеновича, у которого опыта работы на наивысшем уровне не то что немного, а вообще не было.

Но в итоге свершилось чудо. Революция. А иными словами и не скажешь, ведь «Минай» возобновил выступления в «элите» ничьей против «Днепра-1» на поле соперников (1:1), которые ведут борьбу за чемпионский титул. К слову, СК и в первом круге оступился именно на закарпатцах, чем пока что не может похвастаться ни один другой клуб. И после этого выдающегося достижения происходит сенсация – «Минай» обыграл «Металлист 1925» (2:0), и это была его первая победа в сезоне.

После такого не грех и на дисквалификацию основного полузащитника Сергея Петько закрыть глаза. У соперников не без проблем в кадровом плане – после удаления в игре против «Александрии» получил лишний отдых центральный защитник Джордан.

История встреч



Футбольные пути «Зари» и «Миная» ранее пересекались шесть раз в рамках УПЛ. Дважды побеждали луганчане, один раз – закарпатцы и трижды была зафиксирована ничья. Разница голов – 7:6. Крупнейшая победа «Зари» – 3:0 (2020). Предыдущий раз команды встречались в первом круге текущего сезона, когда голы Вадима Витенчука с пенальти и Викентия Волошина обусловили ничью (1:1) на «Минай-Арене».

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 39-летняя Дмитрий Бондаренко из Одессы, который на своем счету Максим Левченко и Владислав Дрыкин, а резервным арбитром отработает Александр Афанасьев. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Александром Шандором и Андреем Скрипкой. У Бондаренко есть опыт проведения матчей с участием «Зари» – 5 побед, 1 ничья, 1 поражение, тогда как с «Минаем» он пересекался 6 раз – 2 победы, 1 ничья, 3 поражения.

Ориентировочные составы



«Заря»: Сапутин – Вантух, Батагов, Боль, Бутко – Яцик, Башич, Чурко – Бугай, Герреро, Кирюханцев.

«Минай»: Кемкин – Корнийчук, Прокопчук, Немчанинов, Чуев, Дмитрук – Гуничев, Матюшенко, Витенчук, Ременяк – Устименко.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре мячи будут залетать в ворота обеих команд. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют.

7 марта, четверг