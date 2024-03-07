Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Заря
07.03.2024 15:30 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 02:27 | Обновлено 07 марта 2024, 02:32
12
0

Заря – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Аутсайдер просыпается и готов атаковать позиции очередного конкурента

07 марта 2024, 02:27 | Обновлено 07 марта 2024, 02:32
12
0
Заря – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В четверг, 7 марта, в Киеве на стадионе «Левый Берег» состоится матч двадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют луганская «Заря» и закарпатский «Минай». Стартовый свисток рефери Дмитрия Бондаренко из Одессы прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Заря


В первой части сезона поводов для оптимизма у фанатов луганской «Зари» не было вовсе. Команда один за одним меняла тренеров, не могла найти свой футбол, не достигала желанных результатов ни на внутренней, ни на международной, аренах и в итоге докатилась до того состояния, что после зимней паузы в контексте «бронзового» призера прошлой кампании мы говорим исключительно в борьбе за выживание.

Впрочем, ситуация еще две недели тому назад была куда более скверной, нежели сейчас обстоят дела у команды теперь уже Юрия Коваля. Опытный наставник не спешит избавляться от приставки «и.о.», но вместо этого дает настолько стабильные результаты, что его предшественникам впору и начать завидовать. Четыре матча подряд «Заря» не знает поражений – это уже достижение и, немного-немало, шесть добытых очков.

Но тут же перед луганчанами возникает дилемма иного характера – результативность. За эти четыре игры ими было забито три гола, а после возобновления официальных матчей и вовсе только один. При этом столько же мячей было пропущено (ни одного после зимы), что также вызывает определенные вопросы, ведь так или иначе, а состав у «Зари» все еще явно не на уровне участника борьбы за выживание в УПЛ. Четыре очка в играх против «Ворсклы» (1:0) и «Александрии» (0:0) таким образом выглядят выстраданными.

Минай


Истории закарпатского «Миная» и «Зари» в чем-то между собой пересекаются, с тем лишь уточнением, что у «лис» не было никаких международных обязательств, но результаты их выступлений все равно заставляют желать лучшего. Команда под руководством Владимира Шарана завершила первую часть сезона на глубоко последнем месте турнирной таблицы и на зимнюю паузу ее отправляли уже чуть ли не в статусе участника Первой лиги.

А там были еще и трансферы ведущих исполнителей, а также непонятные истории по типу приключений основного вратаря и лучшего игрока команды летне-осенне-зимнего периода Александра Бандуры, с которым то попрощались, то через месяц вновь приветствовали в коллективе как ни в чем не бывало. И все это сопровождалось приходом на пост главного тренера Желько Любеновича, у которого опыта работы на наивысшем уровне не то что немного, а вообще не было.

Но в итоге свершилось чудо. Революция. А иными словами и не скажешь, ведь «Минай» возобновил выступления в «элите» ничьей против «Днепра-1» на поле соперников (1:1), которые ведут борьбу за чемпионский титул. К слову, СК и в первом круге оступился именно на закарпатцах, чем пока что не может похвастаться ни один другой клуб. И после этого выдающегося достижения происходит сенсация – «Минай» обыграл «Металлист 1925» (2:0), и это была его первая победа в сезоне.

После такого не грех и на дисквалификацию основного полузащитника Сергея Петько закрыть глаза. У соперников не без проблем в кадровом плане – после удаления в игре против «Александрии» получил лишний отдых центральный защитник Джордан.

История встреч


Футбольные пути «Зари» и «Миная» ранее пересекались шесть раз в рамках УПЛ. Дважды побеждали луганчане, один раз – закарпатцы и трижды была зафиксирована ничья. Разница голов – 7:6. Крупнейшая победа «Зари» – 3:0 (2020). Предыдущий раз команды встречались в первом круге текущего сезона, когда голы Вадима Витенчука с пенальти и Викентия Волошина обусловили ничью (1:1) на «Минай-Арене».

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 39-летняя Дмитрий Бондаренко из Одессы, который на своем счету Максим Левченко и Владислав Дрыкин, а резервным арбитром отработает Александр Афанасьев. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Александром Шандором и Андреем Скрипкой. У Бондаренко есть опыт проведения матчей с участием «Зари» – 5 побед, 1 ничья, 1 поражение, тогда как с «Минаем» он пересекался 6 раз – 2 победы, 1 ничья, 3 поражения.

Ориентировочные составы


«Заря»: Сапутин – Вантух, Батагов, Боль, Бутко – Яцик, Башич, Чурко – Бугай, Герреро, Кирюханцев.

«Минай»: Кемкин – Корнийчук, Прокопчук, Немчанинов, Чуев, Дмитрук – Гуничев, Матюшенко, Витенчук, Ременяк – Устименко.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре мячи будут залетать в ворота обеих команд. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют.

7 марта, четверг

«Заря» – «Минай»
Киев. «Левый Берег». 15:30
Прямая ТВ-трансляция – УНИАН ТВ
ЗАРЯ – МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Прогноз Sport.ua — 1:1
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Марсель – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Минай
Бенфика – Глазго Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Минай Заря - Минай прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Футбол | 06 марта 2024, 06:59 3
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки

Егор Лугачев рассказал о своем прошлом

Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
Бокс | 06 марта 2024, 07:48 0
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну

Энтони заработает намного больше своего соперника

В Динамо отреагировали на инсайд о продаже клуба скандальному чиновнику
Футбол | 06.03.2024, 18:44
В Динамо отреагировали на инсайд о продаже клуба скандальному чиновнику
В Динамо отреагировали на инсайд о продаже клуба скандальному чиновнику
Экс-легионер Динамо растолстел до 110 кг и едва не завершил карьеру
Футбол | 06.03.2024, 09:57
Экс-легионер Динамо растолстел до 110 кг и едва не завершил карьеру
Экс-легионер Динамо растолстел до 110 кг и едва не завершил карьеру
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
Футбол | 07.03.2024, 00:29
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
06.03.2024, 14:50 7
Футбол
Малые хрустальные глобусы Виттоцци и Йоханнеса Бё, провалы украинцев
Малые хрустальные глобусы Виттоцци и Йоханнеса Бё, провалы украинцев
05.03.2024, 07:56 6
Биатлон
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
06.03.2024, 12:55 3
Биатлон
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
05.03.2024, 09:25 1
Футбол
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
05.03.2024, 19:34 38
Футбол
Футбольный арбитр, погибший на войне, может получить звание Героя Украины
Футбольный арбитр, погибший на войне, может получить звание Героя Украины
05.03.2024, 22:45 4
Футбол
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
06.03.2024, 17:14 6
Футбол
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
05.03.2024, 00:01 1
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем