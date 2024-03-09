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Чемпионат Украины
Кривбасс
09.03.2024 18:00 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 07:52 | Обновлено 09 марта 2024, 08:12
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Кривбасс – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Криворожская команда отдала лидерство, но чемпионские амбиции остаются

09 марта 2024, 07:52 | Обновлено 09 марта 2024, 08:12
110
0
Кривбасс – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 9 марта, состоится поединок 20 тура чемпионата Украины, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и киевская «Оболонь». Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 18:00.

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«Кривбасс»

«Кривбасс» зимовал на первом месте в турнирной таблице и не без основания замахивается на чемпионство в текущем розыгрыше. А первая игра после возобновления УПЛ только подтвердила эти намерения – ЛНЗ был разгромлен со счетом 3:0 без особого труда.

Но в следующем матче криворожцы встречались еще с одним претендентом на золотые «медали». «Шахтер» в межсезонье выложил на усиление, пожалуй, больше денег, чем все остальные клубы вместе. Правда, он хоть и победил со счетом 5:2, но дорогие новички не сыграли в этом никакой роли.

В том матче главные роли играли украинцы. Крыськив и Бондаренко сделали игру. Однако первый гол Криськива вызвал вопрос о нарушении правил честной игры, поскольку Дмитрий разыграл мяч, когда игроки «Кривбасса» хотели оказать помощь «горняку» Александру Зубкову и выключились из эпизода.

Также в игре был удален Хрвое Илич, фол которого после просмотра повтора арбитр квалифицировал как тянущий на красную карточку. Логично, что игру против «Оболони» опорник пропустит.

Интересно будет, кто выйдет в защите на правом фланге и в центре. В прошлом матче не было ключевого центрбэка Даниила Бескоровайного, его подменял правый защитник Андрей Понедельник, а на правом фланге играл новичок Рафаэль Бандейра. Бандейра отыграл достаточно хорошо, другой центральный защитник Стецьков отличился голом, сыграв в эпизоде, как настоящий форвард – обработав мяч, развернувшись и пробив. Интересно, кто из всех вышеупомянутых игроков окажется лишним, поскольку в защите есть только позиция левого защитника, которая не вызывает вопросов – Иван Дибанго безальтернативный.

Игра смогут посетить криворожские болельщики, клуб уже запустил продажу билетов и абонементов.

«Оболонь»

«Оболонь» в чемпионате имеет более приземленные задачи. Если коллектив Валерия Иващенко избегнет переходных матчей, то можно считать, что сезон для команды удался.

Вторую часть «пивовары» начали матчем против одесского «Черноморца», выглядели в том матче гораздо лучше соперников, но забили только раз. А одесситы реализовали свой едва ли не единственный шанс и сумели отобрать очки.

Можно сказать, что не повезло «Оболони» и в матче следующего тура. «Днепр-1» минимально выиграл после гола Филиппова, но вряд ли форвард в эпизоде со взятием ворот бил по воротам, у него просто отскочил мяч от вратаря и влетел в сетку (кстати, интересно, такой же гол от Ефима Конопли пропустил и « Кривбасс в предыдущем матче).

Игра с «Кривбассом» станет для «Оболони» второй в списке матчей с лидерами – так сложился календарь, что после «Черноморца» «пивовары» поочередно должны сыграть с «Днепром-1», «Кривбассом», «Полесьем» и «Шахтером». Откровенно говоря, не очень верится, что киевляне поднимутся после этой серии выше, тут чтобы четырнадцатое место не потерять.

Статистика встреч

До сих пор в официальных матчах команды встречались лишь дважды. Интересно, что ни один гол в обоих матчах не был забит. В Премьер-лиге команды встречались лишь раз – в игре первого круга, другая игра была еще в Первой лиге.

Ориентировочные составы

«Кривбасс»: Клищук – Бандейра, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго – Хомченовский, Д. Кузык – Лунев, Бизимана, Соса – Принс.

«Оболонь»: Федоривский – Грисьо, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко – Черненко, Мороз, Слободян, Мединский – Суханов, Краснопир.

Прогноз на противостояние

Криворожцы обязаны брать три очка, если хотят дальше участвовать в чемпионской гонке (конечно, хотят). «Оболонь» точно упрется и даст бой, но ребята Вернидуба должны взять киевскую крепость. Большое значение будет иметь, кто и когда забьет первый гол, но все же спрогнозируем победу «Кривбасса».

9 марта, суббота

«Кривбасс» – «Оболонь»
Кривой Рог. Стадион «Горняк». 18:00
ТВ-трансляция на платформе УПЛ ТВ
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
КРИВБАСС - ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 3:1
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Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига прогнозы Кривбасс Кривой Рог
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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