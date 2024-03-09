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Кривбасс
09.03.2024 18:00 – FT 1 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 23:00 |
147
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Когда мы забили, то начали играть по счету»

Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал победу над «Оболонью»

09 марта 2024, 23:00 |
147
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Когда мы забили, то начали играть по счету»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал победу над киевской «Оболонью» (1:0) в матче 20-го тура УПЛ.

– Ваш анализ поединка?

– Непростая игра была. «Оболонь» – очень неплохая команда, которая умеет очень хорошо защиту свою строить. Тем более 2 тура до этого они играли в 4 защитника, а с нами, я даже знал об этом, что будут играть в 5. Потому что и я, и мой помощник – мы говорили об этом, что 100% будут играть в 5 защитников. Так оно и произошло.

Хотя, в 1-м тайме под нашим контролем была игра. Были моменты – не забили. Хотя один момент и у «Оболони» был, когда Андрей нас выручил.

2-й тайм также получился очень неплохим. Моменты, моменты, потом эта воздушная тревога, очень хорошо, что она была только 10-15 минут, ребята не успели отдохнуть, как говорится, сразу ринулись в бой. После тревоги вышли, снова начали играть, забили неплохой мяч. А вот когда забили мяч, потом начали уже немножко играть по счету, сохранять. Поэтому мне надо было делать замены, которые мы действительно сделали. Я думаю, что в принципе мы заслуживали эту победу, чего мы и достигли. Двигаемся дальше.

– Какие эмоции сейчас у ребят? Что Вы говорили им в раздевалке?

– Я их поздравил с победой. Сказал, что у нас пока нет времени отдыхать, потому что следующий тур у нас 16 марта, играем с «Колосом» – тоже очень непростой, очень неплохой командой. Поэтому с завтрашнего дня мы уже начинаем готовиться к «Колосу».

– Сегодня за «Кривбасс» дебютировал Егор Твердохлеб. Как Вы оцените его действия?

– Я пока ничего не буду говорить. Мы сядем, спокойно с тренерами посмотрим полностью это время, которое он был на поле и сделаем выводы. Но я рад за него, тем более он дебютировал в «Кривбассе» с победной игры. Дай Бог, чтобы так и дальше было.

В 20 турах УПЛ «Кривбасс» набрал 40 очков, что позволяет команде делить с «Шахтером» первое место в турнирной таблице. Однако у «горняков» есть 2 матча в запасе.

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Юрий Вернидуб чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Кривбасс - Оболонь пресс-конференция
Источник УПЛ-ТВ
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