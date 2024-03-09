В субботу, 9 марта, состоялся матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Кривбасс» и «Оболонь».

Игра прошла на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Автором единственного и победного гола в матче стал Денис Кузык, забивший на 57-й минуте.

В турнирной таблице УПЛ криворожцы догнали «Шахтер», у обоих по 40 очков, но у «горняков» два матча в запасе.

Украинская Премьер-лига. 20 тур

«Кривбасс» – «Оболонь» – 1:0

Голы: Д. Кузык, 57

Видеообзор матча