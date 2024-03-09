Украина. Премьер лига09 марта 2024, 21:56 |
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Кривбасс – Оболонь – 1:0. Победный гол Кузыка. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча 20-го тура УПЛ
09 марта 2024, 21:56 |
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В субботу, 9 марта, состоялся матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Кривбасс» и «Оболонь».
Игра прошла на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Автором единственного и победного гола в матче стал Денис Кузык, забивший на 57-й минуте.
В турнирной таблице УПЛ криворожцы догнали «Шахтер», у обоих по 40 очков, но у «горняков» два матча в запасе.
Украинская Премьер-лига. 20 тур
«Кривбасс» – «Оболонь» – 1:0
Голы: Д. Кузык, 57
Видеообзор матча
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Кузык (Кривбасс).
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