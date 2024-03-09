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Чемпионат Украины
Кривбасс
09.03.2024 18:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 08:08 |
30
0

Кривбасс – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20 тура Украинской Премьер-лиги

09 марта 2024, 08:08 |
30
0
Кривбасс – Оболонь. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 9 марта, состоится поединок 20 тура чемпионата Украины, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и киевская «Оболонь». Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Команды решают совершенно противоположные задачи. Если «Кривбасс» является одним из претендентов на чемпионство, то «Оболонь» старается избежать зоны переходных матчей, а возможно, и прямого вылета. Игра первого круга закончилась со счетом 0:0, как и еще одна игра в истории встреч команд, поэтому забитый гол в поединке станет первым в истории противостояний клубов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Оболонь» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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