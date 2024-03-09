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Кривбасс
09.03.2024 18:00 – FT 1 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 20:26 | Обновлено 09 марта 2024, 20:32
466
1

Догнали Шахтер. Кривбасс дома минимально одолел Оболонь

Криворожская команда не потеряла очки в трудном матче

09 марта 2024, 20:26 | Обновлено 09 марта 2024, 20:32
466
1
Догнали Шахтер. Кривбасс дома минимально одолел Оболонь
УПЛ

В тяжелом матче «Кривбасс» благодаря голу Дениса Кузыка минимально победил «Оболонь».

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 20 тур

«Кривбасс» – «Оболонь» – 1:0

Голы: Д. Кузык, 57

Предупреждение: Твердохлеб, 71 – Мороз, 38, Карась, 45, Приймак, 68, Прокопенко, 90+4

«Кривбасс»: Клищук – Бандейра, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго – Д. Кузык (Хомченовский, 86), Бизимана – Лунев (Твердохлеб, 65), Татарков (Вакулко, 46), Соса (Понедельник, 86 ) – Принс (Кожушко, 72)

«Оболонь»: Федоривский – Прокопенко (Лукьянчук, 72), Дубко, Приймак, Карась, Мединский – Черненко (Суханов, 81), Мороз (Косовский, 51), Слободян (Запорожец, 81) – Вишневский (Тарануха, 72), Краснопир

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог)

КРИВБАСС - ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Кривбасс - Оболонь отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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