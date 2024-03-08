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Днепр-1
08.03.2024 13:00 – FT 0 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 18:04 |
403
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Досадно, что приходится играть по 4-5 часов»

Главный тренер «Руха» прокомментировал победу над «Днепром-1»

08 марта 2024, 18:04 |
403
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Досадно, что приходится играть по 4-5 часов»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал победу над «Днепром-1» (1:0) в матче 20-го тура УПЛ:

«И в поединке с «Днепром-1» во Львове мы имели хорошие моменты, которые просто не удалось реализовать, тогда игра бы также сложилась совсем по-другому. Сегодня «Рух» играл против серьезного соперника с качественными футболистами и непросто противостоять такой сильной команде. Днепряне могут использовать любую ошибку и перевернуть игру в свою пользу, поэтому футболистам нужно было действовать очень сконцентрировано.

К сожалению, сейчас такое время, что матчи прерываются из-за воздушных тревог. Мы благодарны ВСУ, что вообще имеем возможность играть в футбол и проводить чемпионат. Впрочем, если оценивать именно спортивную составляющую, то обидно, что приходится играть по 4-5 часов, это не совсем хорошо. Конечно, все команды в равных условиях и это влияет на оба коллектива, но футболистам приходится разминаться по 3-4 раза, а потом играть.

Каждый свой матч «Рух» играет на победу и мы верим в своих ребят. Им еще немного не хватает опыта, но они прогрессируют и учатся играть на результат. Хочется, чтобы они играли еще качественнее, но радует, что наши футболисты постепенно растут.

У нас нет задачи выходить в еврокубки уже в этом сезоне. Наша задача – создание боеспособной и конкурентной команды, которая будет играть на хорошем уровне и со временем навяжет борьбу грандам украинского футбола. Если нам сейчас удастся выйти в еврокубки, то мы будем только рады, но не следует давить на ребят – клуб трезво оценивает ситуацию и пока не требует этого».

После этой победы в активе «руховцев» 33 очка в 20 матчах УПЛ, что позволяет команде занимать 5-е место в турнирной таблице.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Рух Львов Днепр-1 - Рух Виталий Пономарев пресс-конференция
Источник ФК Рух Львов
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