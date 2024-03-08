8 марта состоялся матч 20-го тура УПЛ между командами «Днепр-1» и «Рух» Львов. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в поединке был забил на 5-й минуте. В свои ворота мяч отправил футболист хозяев Эдуард Сарапий.

Встреча с тремя тревогами продолжалась более четырех часов и завершилась поражением лидера чемпионата Украины.

УПЛ. 20-й тур. 8 марта

Днепр-1 – Рух Львов – 0:1

Гол: Сарапий, 5 (автогол)

Видеообзор матча: