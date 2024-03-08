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Чемпионат Украины
Днепр-1
08.03.2024 13:00 – FT 0 : 1
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 19:59 |
280
0

Днепр-1 – Рух – 0:1. Фиаско лидера в 4-часовой игре с автоголом. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 20-го тура УПЛ

08 марта 2024, 19:59 |
280
0
Днепр-1 – Рух – 0:1. Фиаско лидера в 4-часовой игре с автоголом. Видеообзор
УПЛ

8 марта состоялся матч 20-го тура УПЛ между командами «Днепр-1» и «Рух» Львов. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в поединке был забил на 5-й минуте. В свои ворота мяч отправил футболист хозяев Эдуард Сарапий.

Встреча с тремя тревогами продолжалась более четырех часов и завершилась поражением лидера чемпионата Украины.

УПЛ. 20-й тур. 8 марта

Днепр-1 – Рух Львов – 0:1

Гол: Сарапий, 5 (автогол)

Видеообзор матча:

События матча

5’
ГОЛ ! Автогол забил Эдуард Сарапий (Днепр-1).
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Источник Sport.ua
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