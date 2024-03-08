Украина. Премьер лига08 марта 2024, 19:59 |
280
0
Днепр-1 – Рух – 0:1. Фиаско лидера в 4-часовой игре с автоголом. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 20-го тура УПЛ
08 марта 2024, 19:59 |
280
0
8 марта состоялся матч 20-го тура УПЛ между командами «Днепр-1» и «Рух» Львов. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол в поединке был забил на 5-й минуте. В свои ворота мяч отправил футболист хозяев Эдуард Сарапий.
Встреча с тремя тревогами продолжалась более четырех часов и завершилась поражением лидера чемпионата Украины.
УПЛ. 20-й тур. 8 марта
Днепр-1 – Рух Львов – 0:1
Гол: Сарапий, 5 (автогол)
Видеообзор матча:
События матча
5’
ГОЛ ! Автогол забил Эдуард Сарапий (Днепр-1).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 марта 2024, 19:46 1
Жерсон Родригеш пропустил суд в среду, 6 марта
Футбол | 07 марта 2024, 23:29 6
Известный эксперт – о пенальти в ворота киевлян
Футбол | 07.03.2024, 20:41
Биатлон | 08.03.2024, 08:09
Футбол | 08.03.2024, 12:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.03.2024, 17:14 9
07.03.2024, 07:01 12
07.03.2024, 09:43 2
06.03.2024, 22:41
07.03.2024, 12:04 11
07.03.2024, 13:53 23
07.03.2024, 08:01 6