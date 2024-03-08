В пятницу, 8-го марта, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и львовский «Рух». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 13:00.

Коллектив Юрия Максимова нынче идет первым в турнирной таблице, но это ему ровным счетом никак не поможет, если «Шахтер» и «Динамо» будут исправно набирать очки. А у них с этим в последнее время далеко не все так однозначно, поэтому интрига в нашем чемпионате не просто живет, а играет всеми цветами радуги. В праздничный день «Днепр-1» будет играть против «Руха», который не без проблем, но продолжает бороться за зону еврокубков своим молодым составом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.