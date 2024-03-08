Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Рух. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Днепр-1
08.03.2024 13:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 01:41 | Обновлено 08 марта 2024, 01:42
11
0

Днепр-1 – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги

08 марта 2024, 01:41 | Обновлено 08 марта 2024, 01:42
11
0
Днепр-1 – Рух. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

В пятницу, 8-го марта, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и львовский «Рух». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 13:00.

Коллектив Юрия Максимова нынче идет первым в турнирной таблице, но это ему ровным счетом никак не поможет, если «Шахтер» и «Динамо» будут исправно набирать очки. А у них с этим в последнее время далеко не все так однозначно, поэтому интрига в нашем чемпионате не просто живет, а играет всеми цветами радуги. В праздничный день «Днепр-1» будет играть против «Руха», который не без проблем, но продолжает бороться за зону еврокубков своим молодым составом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Черноморец рассылает тестовые программки на матч с Ворсклой за донат на ВСУ
ОФЦИАЛЬНО. Матч между Черноморцем и Ворсклой пройдет без зрителей
Глава КДК УАФ: Задержка начала матча является нарушением регламентных норм
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Рух Львов Днепр-1 - Рух текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Setanta Sports не показала матч Динамо бесплатно. Теперь только по подписке
Футбол | 07 марта 2024, 20:39 8
Setanta Sports не показала матч Динамо бесплатно. Теперь только по подписке
Setanta Sports не показала матч Динамо бесплатно. Теперь только по подписке

Телекомпания предложила скидки на подписку для контента УПЛ-ТВ

Фиорентина выиграла триллер у Маккаби Х, победы Фенербахче и Динамо Загреб
Футбол | 08 марта 2024, 00:10 1
Фиорентина выиграла триллер у Маккаби Х, победы Фенербахче и Динамо Загреб
Фиорентина выиграла триллер у Маккаби Х, победы Фенербахче и Динамо Загреб

Вечером 7 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги конференций

Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Футбол | 07.03.2024, 15:01
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
Футбол | 07.03.2024, 12:04
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Футбол | 07.03.2024, 07:11
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного
Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного
07.03.2024, 13:53 12
Футбол
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
07.03.2024, 07:01 11
Футбол
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
07.03.2024, 00:29 2
Футбол
ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез в США
ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез в США
07.03.2024, 10:01 7
Теннис
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
06.03.2024, 16:45 20
Футбол
Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24
Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24
07.03.2024, 06:59 7
Футбол
Ронни О'Салливан выиграл супертурнир в Эр-Рияде и получил чек на £250 тысяч
Ронни О'Салливан выиграл супертурнир в Эр-Рияде и получил чек на £250 тысяч
07.03.2024, 06:30 2
Снукер
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
07.03.2024, 20:41 188
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем