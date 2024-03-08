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Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 17:16 | Обновлено 08 марта 2024, 18:15
2068
10

Резервы иссякли. Днепр-1 минимально уступил Руху

Матч с тремя тревогами продолжительностью более четырех часов завершился поражением лидера УПЛ

08 марта 2024, 17:16 | Обновлено 08 марта 2024, 18:15
2068
10
Резервы иссякли. Днепр-1 минимально уступил Руху
СК Днепр-1

После победы в прошлом туре с «Оболонью» главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов в стартовом составе своих подопечных сделал две ротации: вместо дисквалифицированного Рубчинского и Кравца на поле «Днепр-Арены» вышли Пасич и Бабенко. В составе «Руха» Виталий Пономарев после победы над «Колосом» вместо Таллеса задействовал Притулу.

Гости активнее начали поединок и, как в предыдущем туре, забили быстрый гол. Плюман выполнил угловой удар и после рикошета от головы Сарапия мяч срикошетил в штангу и пересек линию ворот «Днепра-1». Для Сарапия это был первый автогол в УПЛ (в 47-й игре). Хозяева поля могли сравнять счет, но Ледвий после удара Горбунова в падении устранил угрозу.

В середине тайма очередной угловой руховцев в исполнении Плюмана снова мог завершиться взятием ворот, но удар Дидыка головой оказался неточным. Игроки «Руха» быстро переходили от обороны к атаке, одна из которых завершилась рейдом Плюмана в штрафную, но обыграть Волынца ему не удалось. Также опасную вылазку к воротам совершил и Филиппов, но передержал мяч и момент был потерян. Под конец первого тайма мог сравнять счет Мирошниченко, но и его удар парировал Ледвий.

Вторую половину встречи активно начали подопечные Юрия Максимова, пытавшиеся быстро сравнять счет, но пройти оборонительные редуты «желто-черных» было сложно. Так, Очеретько дальним ударом пробил мимо ворот, а удар Пихаленка пришелся во вратаря. Выручил свою команду и Волынец, парировавший удар Карабина и мяч рикошетом от штанги покинул поле.

В середине второго тайма матч был прерван из-за воздушной тревоги. После возобновления поединка хозяева имели реальную возможность забить гол. Ледвий сначала парировал удар Гуцуляка в ближний угол, а затем и действовавшего на добивание Кивинды. А завершающий удар Сарапия пришелся в защитника. «Днепр-1» продолжал искать пути взятия ворот соперников. Филиппов головой пробивал под перекладину, но Ледвий снова спасает команду от неприятностей.

За одиннадцать минут до завершения игры была еще одна воздушная тревога… С возобновлением многострадального поединка хозяева поля стремились избежать поражения, но не удалось. Более того, гости могли забить и второй гол, но Волынец парировал удар Федора.

Днепряне впервые в УПЛ не забивают гол во встречах с руховцами - в 6-й игре. Так завершилась победная серия «Днепра-1» в матчах с «Рухом», продолжавшаяся в чемпионатах 4 игры. Беспроигрышная гостевая серия «Руха» продолжается 4 матча (две победы и две ничьи), что стало повторением клубного рекорда. Разные клубы Юрия Максимова потерпели 80-е поражение во всех турнирах, в том числе 70-е в УПЛ.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Наши оценки:

«Днепр-1» (замены): Кивинда – 6,5.

«Рух» (замены): Карабин – 6,0, Холод – 6,0, Рунич – 6,0, Лях – 6,0, Федор – б/о.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Днепр-1» – «Рух» - 0:1

Гол: Сарапий, 5 (авт.)

Предупреждения: Холод, 64, Очеретько, 85

«Днепр-1»: Волынец – Мирошниченко, Сарапий, Адамюк, Е. Пасич – Бабенко – Горбунов (Кивинда, 51), Очеретько, Пихаленок, Гуцуляк – Филиппов.

«Рух»: Ледвий – Роман, Дидык (Холод, 57), Слюбик, Сыч – Притула (Федор, 80), Пидгурский, Пастух – Плюман (Лях, 63), Климчук (Карабин, 57), Квасница (Рунич, 63).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

Удары (в створ): 12 (6) – 7 (4)
Угловые: 9 – 5
Оффсайды: 2 – 1.

ДНЕПР-1 - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 2°C

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Комментарии 10
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Leo69
100% пеналь на Гуцуляке не дали.
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+1
BekXan
Друге коло почалося а Дніпро виглядає наче кінець чемпіонату і вони вже все не можуть.Що за підготовка у Максимова була що команда таке показує.
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0
Alexey75
Как можно Сарапию дать лучшую оценку в Днепре? Он автогол забил и обрезок куча. Одна из худших его игр.
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0
Max-Morlock
Рекорд Украины?
Самое длительное движение Руха к победе в конкретной игре.
Не от хорошей жизни.
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0
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CheMP
Рух - молодца
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-1
Первый Среди Равных
Мінус ще один "претендент". Попретендентились і хватить. Далі все по класиці - або Динамо або Шахтар. 
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-1
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Умник
Спасибо рух
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-1
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