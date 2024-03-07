В пятницу, 8 марта, «Рух» в матче 20-го тура УПЛ на «Днепр-Арене» встретится с «Днепром-1», возглавляющим турнирную таблицу чемпионата.

Днепр-1

В прошлом туре «Днепр-1» в гостях победил «Оболонь» и находится на первом месте в турнирной таблице. К противостоянию с руховцами «Днепр-1» подошел с голевым сериалом, который продолжается 8 игр – 15 голов. А разные клубы рулевого «Днепра-1» Юрия Максимова могут потерпеть 80-е поражение во всех турнирах, в том числе 70-е в УПЛ.

Александр Филиппов в прошлом туре забил победный гол в ворота «Оболони», а в этот раз может забить свой юбилейный, 30-й, гол в УПЛ. Из-за перебора желтых карточек пропустит игру Валентин Рубчинский.

Рух

В предыдущем туре «Рух» одержал выездную победу над «Колосом» и с хорошим настроением готовится к очередному гостевому поединку. В общем, беспроигрышная гостевая серия «Руха» продолжается 3 матча (победа и две ничьи) и до повторения клубного рекорда еще одна игра. Виталий Пономарев проведет 33-й матч в УПЛ у руля руховцев и станет новым тренером-рекордсменом «желто-черных», опередив Леонида Кучука.

Полузащитник «Руха» 27-летний Марьян Мысык получил статус свободного агента, покинув львовскую команду и продолжит свою карьеру в клубе «Левый берег» из Первой лиги. Также оставил «Рух» Фабрисио Альваренга, который будет выступать за «Черноморец».

Вот мнение Виталия Пономарева перед игрой в Днепре: «Наша первоочередная задача – побеждать в каждой игре, поэтому хочется взять реванш за досадное поражение в первом круге. Все мы помним эту игру: «Рух» удачно начал поединок, действовал активно, имел много хороших моментов, но не реализовал их, тогда как «Днепр-1» использовал две наших ошибки. Это опытный и сильный соперник, однако и мы сделали выводы – в предстоящей игре попробуем исправить свои ошибки».

Статистика встреч

Ранее «Рух» и «Днепр-1» в УПЛ провели всего 6 игр. Днепряне забивают голы во всех личных встречах с «желто-черными» и победы праздновали в 4-х матчах. Однажды была зафиксирована ничья и один раз виктория была на стороне руховцев. «Рух» одну из 6-ти своих самых крупных побед в чемпионатах одержал именно в поединке с «Днепром-1» – 4:1 (12.12.2020). В последнее время днепровская команда стала неудобной для «Руха», не набирающего очков с «Днепром-1» на протяжении 4-х игр.

В матче первого круга текущего чемпионата руховцы на «Арене Львов» уступили днепрянам со счетом 0:2. Голы в первом тайме забивали Александр Филиппов и Александр Пихаленок. А последний раз «Днепр-1» в роли хозяев поля в Ужгороде принимал «Рух» 24 апреля прошлого года и победил со счетом 3:2. В составе днепрян отличились Эдуард Сарапий, Артем Довбик и Игорь Когут, у «желто-черных» – Таллес и Юрий Климчук.

Фемида

Арбитром матча назначен опытный Виктор Копиевский (Кропивницкий), который провел уже 65 матчей в УПЛ. Ранее «Днепр-1» при Копиевском провел 11 игр в чемпионатах: 7 побед, 2 ничьих и 2 поражения. «Рух» при этом арбитре провел 3 встречи в УПЛ и еще не проигрывал: победа и 2 ничьи.

Прогноз на противостояние

«Днепр-1» возглавляет турнирную таблицу в чемпионате и настроен сохранить лидерство. «Рух» в предыдущих 4-х матчах с «Днепром-1» очков не набирал. Нашим прогнозом будет минимальная победа днепрян.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Волынец, Мирошниченко, Адамюк, Кравец, Горбунов, Сарапий, Пасич, Пихаленок, Очеретько, Гуцуляк, Филиппов.

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Сыч, Слюбик, Таллес, Пидгурский, Пастух, Плюман, Квасница, Климчук.

8 марта, пятница