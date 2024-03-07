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Лига Европы
Спарта Прага
07.03.2024 19:45 – FT 1 : 5
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Лига Европы
07 марта 2024, 21:45 | Обновлено 07 марта 2024, 21:49
1209
19

Лига Европы. Байер едва не проиграл Карабаху, разгромы от Ромы и Ливерпуля

«Рома» и «Ливерпуль» сделали весомые заявки на выход в четвертьфинал

07 марта 2024, 21:45 | Обновлено 07 марта 2024, 21:49
1209
19
Лига Европы. Байер едва не проиграл Карабаху, разгромы от Ромы и Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще три матча в рамках 1/8 финала Лиги Европы. В Баку едва не состоялась громкая сенсация: «Карабах» едва не нанес «Байеру» первое поражение в нынешнем сезоне, однако команда Хаби Алонсо спаслась от поражения в компенсированное ко второму тайму время.

«Рома» и «Ливерпуль» одержали разгромные победы над «Брайтоном» и «Спартой» соответственно, сделав очень весомые заявки на выход в четвертьфинал.

Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

Карабах – Байер – 2:2
Голы: Бензия 26, Жуниньо 45+2 – Вирц 70, Шик 90+2

Рома – Брайтон – 4:0
Голы: Дибала 13, Лукаку 43, Манчини 64, Кристанте 68

Спарта – Ливерпуль – 1:5
Голы: Бредли 46 (автогол) – Макаллистер 6 (с пенальти), Нуньес 25, 45+3, Диас 53, Собослай 90+4

Вчера в первом матче стадии 1/8 финала Лиги Европы «Спортинг» сыграл вничью с «Аталантой».

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Лига Европы Карабах Агдам Байер Рома Рим Брайтон Ливерпуль Спарта Прага
Источник Sport.ua
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Комментарии 20
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Viktor Shuper
Байєр думав на розслабоні якийсь 0:1 скатає, ага, не тут то було, довелось булки напрягати аби не зганьбитися)
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+4
Falko
Рома після Муріна - якісь кілери. Як у пампаси із зоопарку вирвалися. Дзербуни возили м'ячик, атакували, іноді лупили по воротях, але... отримали 4 сухаря в лузу. Й у Серії А таке саме.
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+2
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Первый Среди Равных
Кабарах навряд чи пройшов би далі навіть при рахунку 2-0. При 2-1 тим більше. А тепер взагалі усе зрозуміло. 
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Octopus
Рома молодцы! Раскололи как орех этот ваш современный футбол наследника Гвардиолы))
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
BAD👣BOY
Мені здається, що у фіналі ми побачимо Ліверпуль і Баєр
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Первый Среди Равных
Увімкнув матч Кабарах - Байєр. Показують голкіпера зі спини, читаю прізвище - Lunin. І зачіска схожа і форма точно така сама, світло-зелена. Не зрозумів, шо за фігня, пішов глянув склади - тьфу блін... 
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Игорь
Зерби всё таки физрук , Брайтон сдал капитально , прошлый сезон на "наследии" Поттера выехал , а в этом печальбеда
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-1
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Max-Morlock
Бедный Дзерба.
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-1
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