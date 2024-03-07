Лига Европы. Байер едва не проиграл Карабаху, разгромы от Ромы и Ливерпуля
«Рома» и «Ливерпуль» сделали весомые заявки на выход в четвертьфинал
Состоялись еще три матча в рамках 1/8 финала Лиги Европы. В Баку едва не состоялась громкая сенсация: «Карабах» едва не нанес «Байеру» первое поражение в нынешнем сезоне, однако команда Хаби Алонсо спаслась от поражения в компенсированное ко второму тайму время.
«Рома» и «Ливерпуль» одержали разгромные победы над «Брайтоном» и «Спартой» соответственно, сделав очень весомые заявки на выход в четвертьфинал.
Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи
Карабах – Байер – 2:2
Голы: Бензия 26, Жуниньо 45+2 – Вирц 70, Шик 90+2
Рома – Брайтон – 4:0
Голы: Дибала 13, Лукаку 43, Манчини 64, Кристанте 68
Спарта – Ливерпуль – 1:5
Голы: Бредли 46 (автогол) – Макаллистер 6 (с пенальти), Нуньес 25, 45+3, Диас 53, Собослай 90+4
Вчера в первом матче стадии 1/8 финала Лиги Европы «Спортинг» сыграл вничью с «Аталантой».
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