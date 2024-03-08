Хаби АЛОНСО: «У Карабаха сильная команда, нам повезло»
Главный тренер «Байера» — о ничьей в Азербайджане
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал ничью с «Карабахом» (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Это был напряженный и трудный матч. Результат в первом тайме получился не очень хорошим. «Карабах» – сильная команда. Мы не знаем, что произойдет на следующей неделе. Учитывая прошедшие 90 минут, нам повезло по сравнению с соперником.
Когда я говорю об азербайджанском футболе, я имею в виду «Карабах». Они давно в еврокубках. Я смотрел их матчи с «Атлетико» в Лиге чемпионов. В этой команде видна работа главного тренера», – приводит слова Алонсо Report.az.
Добавим, что ответная игра пройдет в следующий четверг, 14 марта, в Леверкузене.
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