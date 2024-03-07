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  4. Карабах – Байер – 2:2. В шаге от сенсации. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Карабах
07.03.2024 19:45 – FT 2 : 2
Байер
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Лига Европы
07 марта 2024, 22:53 | Обновлено 07 марта 2024, 22:56
395
0

Карабах – Байер – 2:2. В шаге от сенсации. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые яркие моменты матча 1/8 финала Лиги Европы

07 марта 2024, 22:53 | Обновлено 07 марта 2024, 22:56
395
0
Карабах – Байер – 2:2. В шаге от сенсации. Видео голов и обзор матча
ФК Байер

Сегодня, 7 марта «Карабах» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома едва не нанес «Байеру» первое поражение в нынешнем сезоне. Команда Хаби Алонсо сумела отыграться со счета 0:2 и свести матч к ничьей.

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Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Карабах – Байер – 2:2
Голы: Бензия 26, Жуниньо 45+2 – Вирц 70, Шик 90+2

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча «Карабах» – «Байер» (2:2):

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Жуниньо (Карабах).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Яссин Бензиа (Карабах).
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Источник Sport.ua
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