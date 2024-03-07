Сегодня, 7 марта «Карабах» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома едва не нанес «Байеру» первое поражение в нынешнем сезоне. Команда Хаби Алонсо сумела отыграться со счета 0:2 и свести матч к ничьей.

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Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Карабах – Байер – 2:2

Голы: Бензия 26, Жуниньо 45+2 – Вирц 70, Шик 90+2

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча «Карабах» – «Байер» (2:2):