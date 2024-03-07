7 марта на стадионе имени Тофика Бахрамова пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Карабах» сыграет против «Байера». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Карабах

Команда почти безоговорочно доминирует в футболе Азербайджана (хотя раз все-таки отдала чемпионский титул Нефтчи). Вот и сейчас весной можно полностью сосредоточиться на борьбе на международной арене. Ведь преимущество перед ближайшими преследователями уже достигло двух десятков очков - ну какая интрига вокруг золота? Кроме того, жеребцы прекрасно играют в еврокубках. Да, они не смогли снова пробиться в основной раунд Лиги чемпионов. Но при этом подопечные Гурбана Гурбанова смогли в Лиге Европы, да и в целом на международной арене, остаться последними представителями постсоветского региона. Представитель Баку не только вышел из группы в Лиге Европы, но еще и выиграл в феврале у Браги. Причем выиграли первый, выездной поединок 4:2, после чего прошел дальше даже после 2:3 в ответном, домашнем поединке.

Байер

Клуб проявляет просто уникальную статистику. Он дошел до весны, не проиграв ни единого официального матча, причем во всех турнирах без исключения. Такую гонку не выдержала даже Бавария, тем более что получилось обыграть, даже разгромить ее в очном поединке. Конечно же, рано говорить, что серебряную салатницу отправят в Леверкузен, но аспиринщики смогли оторваться от конкурентов во главе с грандом из Мюнхена. Кроме того, они же добрались до полуфинала кубка страны, и там тоже будут фаворитами - тем более что в ближайших соперниках будет Фортуна. Наконец, немцы смогли выиграть свою группу в Лиге Европы, так что только сейчас, пропустив раунд 1/16 финала, они вступают в борьбу.

Статистика личных встреч

Только этой осенью команды играли между собой, на групповом этапе. И тогда немцы разгромили азербайджанцев в родном Леверкузене, после чего минимально победили в Баку.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом гостей из Германии. Но хозяева просто обязаны выложиться. Тут рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,69).