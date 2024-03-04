Интер Милан

4 марта на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 27-го тура Серии А, в котором «Интер» сыграет против «Дженоа». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Интер

Команда сейчас очевидно будет больше думать о том, что получится на следующей неделе. Тогда итальянцам ехать в Мадрид на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. Да, дома они выиграли у Атлетико. Но 1-0 при равной борьбе сулит только одно: ответный поединок точно получится невероятно сложным. Ну, а в Серии А уже постепенно умирает чемпионская интрига. Ювентус долго дышал в спину черно-синим. Но в итоге в прошлом месяце он не только проиграл очный поединок, но и выдал полноценную неудачную серию. А вот нерадзурри просто штамповали победы, зачастую крупные, забивая по 4 гола (даже такому сильному противнику, как Роме, причем на выезде). Аталанта на этой неделе тоже не стала серьезным барьером, ее разгромили со счетом 4-0, став на шаг ближе к досрочному триумфу.

Дженоа

Клуб прекрасно проявляет себя. Не стоит забывать, что после появления в Генуе американских инвесторов славный проект рухнул в Серию В. Благо, что вскоре после этого обязанности тренера доверили Джилардино. И Альберто справился великолепно, сумев вернуть грифонов сразу же в высший дивизион страны. И, главное, уже там команда стабильно набирает очки, давно прописавшись в середине таблицы. Но не сбавляет обороты, достаточно сказать, что за последние месяцы было только 1 поражение, пусть даже крупное - 1-4 дома с Аталантой. Но в остальных были минимум ничьи, а часто и вовсе победы. Так, февраль получилось оформить уверенные 2-0 с Удинезе. Теперь в активе уже 33 очка и двенадцатое место.

Статистика личных встреч

В последний раз грифоны выигрывали в 2018-м году. Но после ряда поражений в обоих крайних поединках они оформляли ничью с черно-синими.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько солидно выиграет лидер Кальчо. Может, счет с Аталантой не повторят, но должны победить при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,83).