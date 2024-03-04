Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Интер Милан
04.03.2024 21:45 - : -
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
04 марта 2024, 07:56 |
122
1

Интер – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 4 марта в 21:45 по Киеву

04 марта 2024, 07:56 |
122
1
Интер – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 27-го тура Серии А, в котором «Интер» сыграет против «Дженоа». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Интер

Команда сейчас очевидно будет больше думать о том, что получится на следующей неделе. Тогда итальянцам ехать в Мадрид на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. Да, дома они выиграли у Атлетико. Но 1-0 при равной борьбе сулит только одно: ответный поединок точно получится невероятно сложным. Ну, а в Серии А уже постепенно умирает чемпионская интрига. Ювентус долго дышал в спину черно-синим. Но в итоге в прошлом месяце он не только проиграл очный поединок, но и выдал полноценную неудачную серию. А вот нерадзурри просто штамповали победы, зачастую крупные, забивая по 4 гола (даже такому сильному противнику, как Роме, причем на выезде). Аталанта на этой неделе тоже не стала серьезным барьером, ее разгромили со счетом 4-0, став на шаг ближе к досрочному триумфу.

Дженоа

Клуб прекрасно проявляет себя. Не стоит забывать, что после появления в Генуе американских инвесторов славный проект рухнул в Серию В. Благо, что вскоре после этого обязанности тренера доверили Джилардино. И Альберто справился великолепно, сумев вернуть грифонов сразу же в высший дивизион страны. И, главное, уже там команда стабильно набирает очки, давно прописавшись в середине таблицы. Но не сбавляет обороты, достаточно сказать, что за последние месяцы было только 1 поражение, пусть даже крупное - 1-4 дома с Аталантой. Но в остальных были минимум ничьи, а часто и вовсе победы. Так, февраль получилось оформить уверенные 2-0 с Удинезе. Теперь в активе уже 33 очка и двенадцатое место.

Статистика личных встреч

В последний раз грифоны выигрывали в 2018-м году. Но после ряда поражений в обоих крайних поединках они оформляли ничью с черно-синими.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько солидно выиграет лидер Кальчо. Может, счет с Аталантой не повторят, но должны победить при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,83).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Шеффилд Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Аталанта – Болонья – 1:2. Пятая победа подряд команды Мотты. Видео голов
Наполи – Юве – 2:1. Осимхен не забил пенальти, Распадори добил. Видео голов
Интер Милан Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
Бокс | 03 марта 2024, 16:33 0
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке

Рэймонд Форд завоевал титул полулегкого веса

Олег КОЖУШКО: «Нас немного сломал второй гол Шахтера»
Футбол | 04 марта 2024, 04:35 0
Олег КОЖУШКО: «Нас немного сломал второй гол Шахтера»
Олег КОЖУШКО: «Нас немного сломал второй гол Шахтера»

Игрок «Кривбасса» объяснил причины поражения от «Шахтера»

Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
Футбол | 03.03.2024, 12:06
Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
ВИДЕО. Де Минаур отказался от вечеринки и приехал болеть против Костюк
Теннис | 04.03.2024, 04:20
ВИДЕО. Де Минаур отказался от вечеринки и приехал болеть против Костюк
ВИДЕО. Де Минаур отказался от вечеринки и приехал болеть против Костюк
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
Футбол | 04.03.2024, 06:48
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
3-0
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
03.03.2024, 07:01 3
Футбол
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
02.03.2024, 19:16 6
Футбол
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
02.03.2024, 22:21 1
Футбол
Тренер Жироны подсчитал, сколько нужно очков для выхода в Лигу чемпионов
Тренер Жироны подсчитал, сколько нужно очков для выхода в Лигу чемпионов
03.03.2024, 11:45 2
Футбол
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
03.03.2024, 00:45
Футбол
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
03.03.2024, 20:06 276
Футбол
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
03.03.2024, 16:44 45
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем