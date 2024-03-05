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Италия
05 марта 2024, 00:39 | Обновлено 05 марта 2024, 00:59
82
0

Интер – Дженоа – 2:1. Нерадзурри близки к скудетто. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 27-го тура Серии А

05 марта 2024, 00:39 | Обновлено 05 марта 2024, 00:59
82
0
Интер – Дженоа – 2:1. Нерадзурри близки к скудетто. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 марта прошел матч 27-го тура Серии А, в котором «Интер» обыграл «Дженоа» со счетом 2:1.

У победителей голы забили Кристьян Асллани и Алексис Санчес (с пенальти), а у гостей отличился Хоан Васкес.

Украинский хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский весь матч оставался на скамейке запасных и так и не появился на поле.

«Интер» лидирует в Серии А (72 очок). опережая «Ювентуса» (57 баллов). «Дженоа» идет на 12-й позиции (33 пункта).

Серия А. 27-й тур. 4 марта

Интер – Дженоа – 2:1

Голы: Асллани, 30, Алексис Санчес, 38 (пен) – Васкес, 54

Видео голов и обзор матча

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Хоан Васкес (Дженоа).
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Санчес (Интер Милан).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Кристьян Аслани (Интер Милан).
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Серия A Дженоа Интер Милан чемпионат Италии по футболу пенальти Алексис Санчес Руслан Малиновский Кристьян Асллани видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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