Интер – Дженоа – 2:1. Нерадзурри близки к скудетто. Видео голов и обзор

Вечером 4 марта прошел матч 27-го тура Серии А, в котором «Интер» обыграл «Дженоа» со счетом 2:1.

У победителей голы забили Кристьян Асллани и Алексис Санчес (с пенальти), а у гостей отличился Хоан Васкес.

Украинский хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский весь матч оставался на скамейке запасных и так и не появился на поле.

«Интер» лидирует в Серии А (72 очок). опережая «Ювентуса» (57 баллов). «Дженоа» идет на 12-й позиции (33 пункта).

Серия А. 27-й тур. 4 марта

Интер – Дженоа – 2:1

Голы: Асллани, 30, Алексис Санчес, 38 (пен) – Васкес, 54

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