Интер – Дженоа – 2:1. Нерадзурри близки к скудетто. Видео голов и обзор
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Вечером 4 марта прошел матч 27-го тура Серии А, в котором «Интер» обыграл «Дженоа» со счетом 2:1.
У победителей голы забили Кристьян Асллани и Алексис Санчес (с пенальти), а у гостей отличился Хоан Васкес.
Украинский хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский весь матч оставался на скамейке запасных и так и не появился на поле.
«Интер» лидирует в Серии А (72 очок). опережая «Ювентуса» (57 баллов). «Дженоа» идет на 12-й позиции (33 пункта).
Серия А. 27-й тур. 4 марта
Интер – Дженоа – 2:1
Голы: Асллани, 30, Алексис Санчес, 38 (пен) – Васкес, 54
Видео голов и обзор матча
События матча
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