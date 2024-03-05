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Чемпионат Италии
Интер Милан
04.03.2024 21:45 – FT 2 : 1
Дженоа
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Италия
05 марта 2024, 03:01 | Обновлено 05 марта 2024, 03:29
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0

Симоне ИНДЗАГИ: «Интер хорошо сработал, подписав Тюрама»

Тренер миланце прокомментировал победу над «Дженоа»

05 марта 2024, 03:01 | Обновлено 05 марта 2024, 03:29
6
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Интер хорошо сработал, подписав Тюрама»
Сайт Интера. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги рассказал о победе над «Дженоа» (2:1), которая стала для его команды девятой подряд в чемпионате.

«Трудно продолжать так, как мы, когда должны выполнить столько задач: у всех есть свои трудности, нам нужно оставаться сильными и сосредоточенными. Впереди еще два с половиной напряженных месяца.

Я похвалил Аслани за то, как он работал: снаружи не всегда можно сказать, но Кристиан также упорно работал в прошлом году. Он пытается учиться на каждой тренировке, и на этой неделе он провел три замечательных игры, как и вся команда.

У всех все очень хорошо, Санчес и Арнаутович, например, были жизненно важны в этой серии в начале 2024 года, но мне не нужны были голы, чтобы это знать, они двое важны, как и Лаутаро с Тюрамом, которые делают очень особенные вещи. Титулы важнее рекордов, кроме хорошего самочувствия: мое наибольшее удовольствие — видеть, как команда играет так, когда каждый игрок вносит свой вклад, а остальные идет дальше.

Мы выиграли Суперкубок Италии, квалифицировались на клубный чемпионат мира, мы достигаем отличных результатов в чемпионате, теперь посмотрим, что произойдет в Лиге чемпионов, которая будет очень тяжелой. В этом году у нас многое изменилось, мы привлекли новых игроков, но все они работают хорошо: клуб помогает мне делать все лучше, эти ребята были очень открытыми. У нас все хорошо, но впереди еще два месяца: сейчас нужно физически восстановиться, ротация в этот период немного ограничена.

Мы могли сделать счет 3:0, но гол Васкеса усложнил игру, хотя мы хорошо справились.

Клуб хорошо сработал, подписав Тюрама. Он имеет отличные качества и очень хорошо вписался, следует отметить то, как он работает.

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Симоне Индзаги Интер Милан Дженоа Маркус Тюрам пресс-конференция Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник ФК Интер Милан
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