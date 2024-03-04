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Чемпионат Италии
Интер Милан
04.03.2024 21:45 – 53 2 : 0
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
04 марта 2024, 21:45 | Обновлено 04 марта 2024, 21:51
576
0

Интер – Дженоа. Малиновский – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 марта поединок 27-го тура итальянской Серии А

04 марта 2024, 21:45 | Обновлено 04 марта 2024, 21:51
576
0
Интер – Дженоа. Малиновский – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В понедельник, 4 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Дженоа».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Интер – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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События матча

38’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Санчес (Интер Милан).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Кристьян Аслани (Интер Милан).
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Интер Милан Дженоа Руслан Малиновский смотреть онлайн чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Sport.ua
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