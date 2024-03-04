Почему без Малиновского? Интер выиграл 12-й матч подряд, обыграв Дженоа
4 марта лидер Серии А выиграл у «грифонов» со счетом 2:1 в 27-м туре
4 марта состоялся матч 27-го тура Серии А между командами «Интер» Милан и «Дженоа». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Голами за «нерадзурри» отличились Кристьян Асллани (30) и Алексис Санчес (38), который реализовал пенальти. У гостей единственный мяч на счету Йохана Васкеса (54).
Украинский футболист «Дженоа» Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных и так и не появился на поле. Руслан впервые с 6-го тура чемпионата Италии (28 сентября) не провел ни одной минуты.
Для «Интера» это 12-я победа подряд.
Подопечные Симоне Индзаги продолжают уверенно лидировать в таблице Серии А с 72 очками. У ближайшего преследователя «Ювентуса» 57 пунктов.
«Дженоа» идет на 12-й позиции с 33 баллами.
Серия А. 27-й тур. 4 марта
Интер – Дженоа – 2:1
Голы: Аслани, 30, Санчес, 38 (пен.) – Васкес, 54
COWABUNGA!🐢🐢🐢🐢— Inter (@Inter) March 4, 2024
Powered by @ParamountPlusIT#ForzaInter #InterGenoa pic.twitter.com/JtDLI3lo79
⏹️ FT: #InterGenoa 2️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/5qpPkbzn0J— Genoa CFC (@GenoaCFC) March 4, 2024
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