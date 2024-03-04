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Интер Милан
04.03.2024 21:45 – FT 2 : 1
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Италия
04 марта 2024, 23:47 | Обновлено 04 марта 2024, 23:58
288
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Почему без Малиновского? Интер выиграл 12-й матч подряд, обыграв Дженоа

4 марта лидер Серии А выиграл у «грифонов» со счетом 2:1 в 27-м туре

04 марта 2024, 23:47 | Обновлено 04 марта 2024, 23:58
288
0
Почему без Малиновского? Интер выиграл 12-й матч подряд, обыграв Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта состоялся матч 27-го тура Серии А между командами «Интер» Милан и «Дженоа». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Голами за «нерадзурри» отличились Кристьян Асллани (30) и Алексис Санчес (38), который реализовал пенальти. У гостей единственный мяч на счету Йохана Васкеса (54).

Украинский футболист «Дженоа» Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных и так и не появился на поле. Руслан впервые с 6-го тура чемпионата Италии (28 сентября) не провел ни одной минуты.

Для «Интера» это 12-я победа подряд.

Подопечные Симоне Индзаги продолжают уверенно лидировать в таблице Серии А с 72 очками. У ближайшего преследователя «Ювентуса» 57 пунктов.

«Дженоа» идет на 12-й позиции с 33 баллами.

Серия А. 27-й тур. 4 марта

Интер – Дженоа – 2:1

Голы: Аслани, 30, Санчес, 38 (пен.) – Васкес, 54

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Дженоа Интер Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский пенальти Алексис Санчес Кристьян Асллани
Источник Sport.ua
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