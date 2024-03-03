Остановили неудачную серию. Днепр-1 в Киеве минимально одолел Оболонь

Воскресная программа девятнадцатого тура украинской Премьер-лиги включала в себя всего три поединка, однако в каждом из них можно было ожидать чего угодно. Даже в случае противостояния между киевской «Оболонью» и днепровским «Днепром-1», которые занимают места на противоположных полюсах турнирной таблицы, можно было найти интригу.

Дело в том, что каждая из команд могла быть недовольна собственными результатами первого тура второй части, которые были получены неделю дома. Две ничьи, одинаковых счет – 1:1, но кто скажет, что против одесского «Черноморца» и закарпатского «Миная» соответственно команды Валерия Иващенко и Юрия Максимова не заслуживали большего количества зачетных баллов? И при этом каждой из команд эти «лишние» очки были очень нужны.

Находчивый наставник днепрян на этот раз предложил своей команде сыграть так же, как «Оболонь» до этого действовала в матче против «Черноморца» – забрать мяч, угрожать воротам соперников дальними ударами и во время стандартов, и при этом не допускать проникновений в собственные опасные зоны. С последним под занавес первого тайма уже начало немного не получаться, тогда как остальным пунктам плана «Днепр-1» неукоснительно следовал.

В конце концов, это привело СК к забитому мячу на 38 минуте, когда в очередной раз оставили без опеки Сарапия при подаче углового, и тот с близкого расстояния как не сам забил головой, так Филиппов плечом добил в пустые отскок от вратаря Федоривского. Подобные ситуации случались и раньше, но гости снова прощали соперников, поэтому хорошо для них, что на этот раз удалось все же отличиться первыми. Вместе с тем, и преимущество за игрой закрепили.

Во второй половине Максимов решил попробовать на острие атаки Кивинду, что стало наиболее смелым и интересным решением на обе команды за все время до финального свистка. Тренеру «Днепра-1» настолько «понравилась» игра нападающего, что он обеспечил собственному подопечному обратную замену за считанные мгновения до конца игры. Интересные методы воспитания.

С другой – а к чему вообще стремилась «Оболонь» в этом матче? Перебегать соперников и показать хорошую физическую форму? Да, разница была заметна. Однако к результату это не имеет никакого отношения. Ноль ударов в створ ворот – соответственно и ноль голов на табло для хозяев. Днепряне просто ничего не дали создать у своих владений. Да и сами не очень торопились развивать успех при этом.

На следующей неделе киевская «Оболонь» сыграет в гостях против криворожского «Кривбасса», а днепровский «Днепр-1» будет принимать львовский «Рух».

Наши оценки:

«Оболонь» (замены): Дубко – 6,0, Мороз – б/о, Тарануха – б/о, Вишневский – б/о.

«Днепр-1» (замены): Кивинда – 5,5, Гаджиев – б/о, Е. Пасич – б/о.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Оболонь» – «Днепр-1» – 0:1

Гол: Филиппов, 38

Предупреждения: Горбунов, 60, Рубчинский, 85

«Оболонь»: Федоривский – Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Грисьо (Тарануха, 81) – Суханов (Дубко, 67), Косовский (Мороз. 74), Черненко, Мединский – Краснопир (Вишневский, 81), Слободян.

«Днепр-1»: Волынец – Горбунов, Кравец, Адамюк, Мирошниченко – Рубчинский, Сарапий – Очеретько (Гаджиев, 73), Пихаленок, Гуцуляк – Филиппов (Кивинда, 56, Е. Пасич, 90).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 5 (0) – 11 (6)

Угловые: 6 – 6

Оффсайды: 1 – 1.

ОБОЛОНЬ – ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 6°C