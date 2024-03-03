Оболонь – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 3-го марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и днепровский «Днепр-1». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 13:00.
Команда Юрия Максимова так и не дожала «Минай» в прошлом туре (1:1), поэтому уже три матча кряду в чемпионате не знает побед. В условиях чемпионской гонки – это крайне опасная ситуация. Но и футболисты Валерия Иващенко остались неудовлетворенными результатом домашней игры против «Черноморца» (1:1), по итогу которой также заслуживали большего. И у них ведь тоже за плечами есть неудачная полоса длиной в восемь матчей без побед. Кто первым сойдет с этого пути?
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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