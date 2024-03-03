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Чемпионат Украины
Оболонь
03.03.2024 13:00 - : -
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 01:44 | Обновлено 03 марта 2024, 01:59
26
0

Оболонь – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги

03 марта 2024, 01:44 | Обновлено 03 марта 2024, 01:59
26
0
Оболонь – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

В воскресенье, 3-го марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и днепровский «Днепр-1». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 13:00.

Команда Юрия Максимова так и не дожала «Минай» в прошлом туре (1:1), поэтому уже три матча кряду в чемпионате не знает побед. В условиях чемпионской гонки – это крайне опасная ситуация. Но и футболисты Валерия Иващенко остались неудовлетворенными результатом домашней игры против «Черноморца» (1:1), по итогу которой также заслуживали большего. И у них ведь тоже за плечами есть неудачная полоса длиной в восемь матчей без побед. Кто первым сойдет с этого пути?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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