В воскресенье, 3 марта, в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена» состоится матч девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют киевская «Оболонь» и днепровский «Днепр-1». Стартовый свисток рефери Игоря Пасхала из Херсона прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Оболонь



Новички УПЛ текущего розыгрыша изначально заявляли о достаточно скромных целях на этот сезон. Да и никто не ожидал от киевской «Оболони» решительного рывка в турнирной таблице, с учетом ее кадровых и финансовых возможностей. Закрепиться в «элите» – план минимум на начальном этапе пребывания в Премьер-лиге, и пока что он достаточно далек от выполнения.

Команда Валерия Иващенко находится в зоне переходных матчей, но эта позиция настолько изменчива, что даже один успешный результат может внести серьезные изменения в расположении команд относительно друг друга на этом участке турнирной таблицы. И если уж закарпатский «Минай» начал побеждать, то нас действительно ожидает очень интересная борьба за выживание в ближайшие несколько месяцев.

В нее «пивовары» вступают в очень тяжелом положении. Восемь матчей без побед – серия официальных игр, которая тянется еще с конца октября прошлого года и, пока что, даже не имеет перспектив к завершению. В календарь «Оболони» и вовсе в ближайшее время лучше не заглядывать, так как до конца марта там стоят еще и «Кривбасс», «Полесье» и «Шахтер». Где тут искать жизненно важные очки? Неизвестно. В более комфортных условиях, против «Черноморца» в начале недели, «пивовары» не смогли достичь своего (1:1), хотя все предпосылки для этого были.

Днепр-1



С таким началом сезона, которое продемонстрировал днепровский «Днепр-1», рассчитывать на столь высокое место в турнирной таблице было попросту слишком оптимистично. Если бы не одно «но», имя которому Юрий Максимов, который, как казалось, вытянул команду из настоящей бездны в наиболее критичный момент.

Со временем, СК поднялся на передовые позиции и стал полноправным участником чемпионской гонки. Но и тут есть важное «но» – «Днепр-1» не может победить уже три матча кряду, поэтому в равной степени дает место для рывка «Кривбассу» и крайне опасно подпускает к себе киевское «Динамо». Фактически, команда Максимова сейчас находится в таком состоянии, что каждая следующая ошибка грозит крахом всех надежд на вторую часть кампании.

Впрочем, в отличии от той же «Оболони», у днепрян хоть календарь в ближайшее время выглядит более оптимистично, тогда как настоящая жара начнется как раз в заключительных турах. До этого момента остается лишь надеяться, что Максимов сможет вернуть команде былую уверенность, ведь даже кадровый потенциал у нее выглядит не настолько печально, как это было до зимней паузы. Что примечательно, оба тренера в предстоящей игре не нуждались бы в ротации, если бы не дисквалификация опорника Руслана Бабенко у гостей.

История встреч



Футбольные пути «Оболони» и «Днепра-1» ранее пересекались 3 раза в рамках Премьер-лиги и Первой лиги. Наблюдается преимущество по количеству побед со стороны хозяев – 2 успешных игры «пивоваров», при одной ничьей. Команды последний раз играли между собой в августе прошлого года, когда на ужгородском «Авангарде» голы Ростислава Таранухи и Игоря Краснопира против мяча Александра Пихаленка с пенальти принесли победу киевлянам (2:1).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 41-летний Игорь Пасхал из Херсона, который на своем счету имеет уже 87 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Станислав Марулин и Дмитрий Оганесян, а резервным арбитром отработает Михаил Райда. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Александром Шандором и Владимиром Володиным. У Пасхала есть опыт проведения матчей с участием «Оболони» – 3 побед, 3 поражения, тогда как с «Днепром-1» он пересекался восемь раз – 2 победы, 1 ничья, 5 поражения.

Ориентировочные составы



«Оболонь»: Федоривский – Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Грисьо – Суханов, Косовский, Черненко, Мединский – Краснопир, Слободян.

«Днепр-1»: Волынец – Кравец, Сарапий, Адамюк, Мирошниченко – Рубчинский, Мельниченко – Очеретько, Пихаленок, Гуцуляк – Филиппов.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что команды сыграют в результативный футбол. Нашей ставкой будет позиция – ТБ 2.5.

3 марта, воскресенье